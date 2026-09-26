Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından devlet üniversiteleriyle iş birliği içinde yürütülen Gençlik Programı, öğrencilere okul sıralarındayken mesleki disiplin ve çalışma alışkanlığı kazandırmayı hedefliyor. Eğitim takviminin hızlanmasıyla beraber ek gelir elde etmek ve kampüs içinde istihdam edilmek isteyen öğrenciler "İŞKUR Gençlik Programı katılım şartları neler?", "Kimler gençlik programına başvurabilir?", "Günlük harçlık ne kadar?" araştırmalarına yoğunluk verdi. Peki, milyonlarca üniversitelinin gözünü çevirdiği başvuru ekranı hangi tarihte açılacak? Hangi öğrenciler bu haktan yararlanabilecek? İşte İŞKUR Gençlik Programı başvuru takvimine dair tüm detaylar...

İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Üniversite öğrencilerine yönelik hazırlanan dönemsel ve kampüs içi çalışma programı başvurularının, genellikle akademik takvimin başladığı ekim ve kasım ayları içerisinde duyurulması bekleniyor. 2026-2027 eğitim dönemi için kesin başvuru tarihi henüz resmi olarak açıklanmamış olsa da, geçmiş yıllardaki başvuru periyotlarına göre önümüzdeki günlerde ilanların yayımlanması öngörülüyor. Öğrenciler güncel iş ilanlarını ve başvuru ekranlarını İŞKUR Gençlik Platformu veya İŞKUR e-Şube sistemi üzerinden düzenli olarak takip edebilir.

İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI'NA KİMLER BAŞVURABİLİR?

Programdan yararlanmak için en temel şart aktif üniversite öğrencisi olmak. Ancak bu hak sadece örgün eğitim (yüz yüze eğitim) gören devlet üniversitelerinin ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine tanınıyor. Açık öğretim fakültesi öğrencileri ile uzaktan eğitim programlarına kayıtlı olan öğrenciler veya kaydını dondurmuş pasif statüdeki öğrenciler İŞKUR Gençlik Programı'na başvuru yapamıyor.

İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Üniversite kampüslerinde kısmi zamanlı çalışma fırsatı sunan programa katılmak isteyen öğrencilerin sağlaması gereken temel katılım şartları şunlardır:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak ve İŞKUR'a kayıtlı olmak.

18 yaşını doldurmuş olmak.

Yaşlılık veya malullük aylığı almamak.

Başvuru tarihinden önceki son bir aylık sürede SGK kapsamında sigortalı olarak bildirilmemiş olmak.

Belirlenen hane halkı gelir eşiği şartını sağlamak.

İŞKUR'un sunduğu diğer aktif işgücü veya işsizlik sigortası programlarından (örneğin işsizlik maaşı) aynı anda yararlanmıyor olmak.

Öğrenim görülen ve başvurunun yapılacağı yüklenici devlet üniversitesinin aktif örgün öğrencisi olmak.

İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI GÜNLÜK HARÇLIK NE KADAR?

Programa kabul edilen ve kampüs içi istihdam sürecine dahil olan öğrencilere, çalıştıkları gün üzerinden ödeme yapılıyor. İŞKUR Yönetim Kurulu tarafından 2026 yılı için belirlenen tarifeye göre, katılımcı öğrencilere çalıştıkları her bir gün için 1.375 TL tutarında cep harçlığı ödemesi gerçekleştiriliyor.