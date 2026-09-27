Son Mühür- Yılın ilk döneminde yüzde 30'un üzerinde değer kazanan BIST 100 endeksi son dönemde eski performansını aratıyor.

Fon soruşturmasının ardından gelen satışlarla zorlu bir haftayı geride bırakan Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksinin haftalık değer kaybı yüzde 2.90'ı buldu.

BIST 30 hisselerinin aynı sürede kayı ise yüzde 1.45'te kaldı.



Bu haftanın performans tablosu nasıl?



Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 2,90, altının gram fiyatı yüzde 1,61 ve avro/TL yüzde 0,18 değer kaybederken, dolar/TL yüzde 0,38 değer kazandı.

Hafta boyunca en düşük 12.840,20 puanı ve en yüksek 13.370,03 puanı gören BIST 100 endeksi, haftayı, önceki hafta kapanışının yüzde 2,90 altında 12.899,35 puandan tamamladı.

Fed kararı sonrası altın geri çekildi...

Fed'in faiz artırım kararının ardından yatay bir seyir performans sergileyen altın geçtiğimi haftanın kaybettiren yatırım araçları içindeydi.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 1,61 azalışla 6 bin 716 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 1,33 düşüşle 43 bin 860 liraya geriledi.

Geçen hafta sonu 11 bin 174 lira olan çeyrek altının satış fiyatı yüzde 1,42 azalışla 11 bin 15 liraya geriledi.



İzmir'de altın fiyatları...



İzmir Kuyumculaar Odası'nın verile göre İzmir'de 22 ayar gram altın 6 bin 660 liradan, çeyrek altın 11 bin 750 liradan, yarım altın 23 bin 500 liradan ve tam altın 47 bin liradan satışa sunuluyor.



Dolar çıkışta, avro inişte...



Bu hafta ABD doları yüzde 0,38 artışla 48,9660 liraya çıkarken, avro yüzde 0,18 azalışla 55,8560 liraya geriledi.

Yatırım fonları bu hafta yüzde 2,36, emeklilik fonları yüzde 0,33 değer kaybetti.

Kategorilerine göre bakıldığında, yatırım fonları arasında en çok kazandıran yüzde 0,66 ile "Para Piyasası Fonları" oldu.

