Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen ısınma yardımlarında yeni sezon işlemleri resmen başladı. İhtiyaç sahibi hanelerin kışlık bütçesine katkı sunmayı hedefleyen "Doğal Gaz Tüketim Desteği" için sisteme girişler an itibarıyla yapılabiliyor.

E-DEVLET DOĞALGAZ DESTEĞİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Sosyal yardım programından faydalanmak isteyen kişilerin resmi başvuru adımları tamamen dijital ortamda yürütülüyor. Sisteme giriş yapmak için öncelikle e-Devlet platformunu kullanmanız şart. Ardından kurumlar listesinden Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sayfasına geçiş yaparak "Sosyal Yardım Başvuru Hizmeti" sekmesini bulmalısınız. Ekranda karşınıza çıkan forma, hanenizde yaşayan kişi sayısını ve evin toplam gelir durumunu eksiksiz biçimde yazmanız isteniyor.

2026 DOĞALGAZ YARDIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Bakan Mahinur Özdemir Göktaş tarafından yapılan açıklamalara göre, bu haktan yararlanabilmenin temel bazı kuralları bulunuyor. İlk olarak yardımı talep eden kişinin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı statüsünde bulunması mecburi. Ayrıca ikamet edilen ilçe veya belde sınırları içerisinde aktif bir doğalgaz şebekesinin yer alması gerekiyor. Tüm dijital başvuru adımları tamamlandıktan sonra nihai onay kararı, bulunulan bölgedeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından yapılan incelemeler sonucunda veriliyor.

DESTEK ÖDEMELERİ NEREYE YATACAK, NASIL KULLANILACAK?

2023 yılında düzenli ödemeler kapsamına alınan bu programda, hak sahiplerinin her ödeme döneminde sıfırdan işlem yapmasına gerek kalmıyor. Başvurusu onaylanan bireyler, kendilerine gelen doğalgaz faturalarını doğrudan e-Devlet altyapısında bulunan "eailem.aile.gov.tr" portalı üzerinden yatırabiliyor. Nakit çekim veya fiziksel ATM işlemi tercih edenler ise Halkbank şubelerinden temin edecekleri Aile Kart sistemini kullanıyor.

Tahsis edilen yardımın tutarı ise şehirden şehre değişiklik gösteriyor. Bu farklılık, bölgesel iklim şartları ve sıcaklık ortalamaları baz alınarak hesaplanıyor. İstatistiklere göre 2026 yılının Ocak ve Eylül aylarını kapsayan periyotta toplam 620 bin 464 vatandaşa 1 milyar 82 milyon liralık ısınma bütçesi aktarıldı.

Konuya ilişkin detayları paylaşan Bakan Göktaş, şu doğrudan ifadeleri kullandı:

"Vatandaşlarımız, buna ek olarak Halkbank şubelerinden teslim aldıkları Aile Kartlarıyla Halkbank/TAM ATM kanalları üzerinden ödemek suretiyle, ikamet ettikleri il için belirlenen tahsisat tutarından düzenli olarak yararlanabiliyor. Destek programı kapsamındaki ödeme tutarları, sıcaklık farkları gözetilerek ilden ile değişkenlik gösterebiliyor. Bu kapsamda, Düzenli Doğal Gaz Tüketim Destek Programı'nda 2026 yılı Ocak-Eylül döneminde 620 bin 464 hak sahibine 1 milyar 82 milyon lira destek sağladık."