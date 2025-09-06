Son Mühür - Sabah Gazetesi'nin haberine göre, Siemens Sanayi ve Ticaret A.Ş. adına CEO Hüseyin Geliş’in şikayetiyle başlatılan soruşturma kapsamında, avukat Fatma Binnur Kortun Ertek hakkında "şantaj" suçlamasıyla kamu davası açıldı. Mahkeme, 24 Haziran 2025 tarihinde "son soruşturmanın başlatılmasına" karar verdi. Savcılığın iddialarına göre, 26 Şubat 2024 tarihinde gerçekleşen bir görüşmede avukat Kortun Ertek, Siemens Emekli ve Yardımlaşma Vakfı üyelerinin vekili olarak toplam 2 milyon 653 bin Euro talep etti.

Avukatın, bu ödemenin diğer üyelerin bilgisi olmadan yapılmasını ve ayrıca bir "gizlilik sözleşmesi" imzalanmasını istediği öne sürüldü. Müşteki taraf, ödemeye yanaşılmaması durumunda şirket ve yöneticiler hakkında itibar zedeleyici haberlerin çıkarılıp sosyal medyada yayılacağı tehdidinde bulunulduğunu savcılığa iletti.

Çarpıcı iddialar

Şikayet dilekçesinde, Kortun Ertek’in talep ettiği paranın Siemens’in bilançosunda vakıf için ayrılmış olan 32 milyon Euro’luk bir fondan karşılanabileceğini belirttiği öne sürüldü. Savcılığın iddiasına göre, bu talebin reddedilmesi halinde şirketin marka değerinin zarar göreceği ve basında aleyhte haberlerin yayımlanabileceği şeklinde tehditlerde bulunuldu.

Noterden ihtarname

16 Nisan 2024’te müştekiye gönderilen noter ihtarnamesinde, belirtilen miktar ödenmediği takdirde şirketin "sorumluluklardan kaçamayacağı" ifade edildi. Savcılık, bu hamlenin avukat tarafından baskıyı artırmak amacıyla yapıldığını ve şantaj suçunu güçlendiren bir eylem olduğunu iddia etti.

Soruşturmaya izin verildi

Avukatın mesleki statüsü nedeniyle soruşturmanın başlatılması için Adalet Bakanlığı’nın izni gerekliydi. Bu izin, 25 Nisan 2025’te Ceza İşleri Genel Müdürlüğü tarafından verildi. Daha sonra Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, 9 Mayıs 2025’te hazırladığı iddianamede, avukatın Türk Ceza Kanunu’nun 107. maddesi kapsamında (şantaj) yargılanmasını talep etti.

Kortun Ertek ise 26 Şubat 2025 tarihinde verdiği ifadede, vakıftaki 6 üyenin alacak taleplerini ilettiğini, Siemens Emekli Sandığı Vakfı adına hukuki süreci yürüttüğünü ve kimseye haber tehdidinde bulunmadığını söyledi:

"Müvekkillerimin haklarını almak için dava açtım, ihtarnameler de bu hukuki sürecin parçasıdır"

Dosyada öne çıkan detaylar arasında, ödeme kalemlerinden birinin 454 bin Euro olduğu ve toplam talebin 2,6 milyon Euro’ya ulaştığı bulunuyor. Ayrıca savcılık, şüphelinin geçmişte Siemens çalışanı olan eski eşine yönelik açılan davalarda da medyada geniş yankı uyandıran haberlerle gündeme geldiğini hatırlattı.