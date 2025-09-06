Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) Kanununa ekli bazı malların vergilendirilmesine ve silah taşıma ile bulundurma harçlarına ilişkin düzenlemeler Resmi Gazete’de yayımlandı.

Kararlarla birlikte hem deniz taşıtlarında ÖTV oranı hem de silah ruhsat harçları yeniden belirlendi.

ÖTV oranı gemi ve yatlarda yükseltildi

Resmî Gazete’de yayımlanan 10363 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile daha önce yüzde 0 olan ÖTV oranları artırıldı. 18 gros tonilatoyu geçmeyen gezinti gemilerinde, yolcu ve gezinti gemilerinde, yatlar, kotralar, tekneler ve gezinti gemilerinde ÖTV oranı yüzde 8 olarak yeniden düzenlendi.

Silah ruhsat harçları iki katına çıkarıldı

10362 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile silah ruhsat harçlarında da yeni düzenlemeler yapıldı. Resmi makamlarca gerçek kişilere verilen silah taşıma müsaade vesikalarının yıllık harç tutarı 15 bin 800 TL’den 31 bin 600 liraya çıkarıldı.

Silah bulundurma vesikalarının harcı 25 bin 282 liradan 50 bin 565 liraya yükseltildi. Ayrıca özel kanun kapsamında verilen yivsiz tüfek ruhsatnamelerinin harç tutarı da 611 liradan bin 225 liraya çıkarıldı.