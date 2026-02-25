Son Mühür/ Beste Temel- İzmir Büyükşehir Belediyesi, Ödemiş ilçesinde yer alan Çamyayla ve Horzum mahallelerini birbirine bağlayan stratejik güzergâhta, olumsuz hava koşulları ve çevresel faktörler nedeniyle hasar gören yolda kapsamlı bir yenileme hamlesi başlattı. Bölgede daha önce yaşanan orman yangınlarının ardından sahada bırakılan tomrukların, şiddetli yağışlarla birlikte menfezleri tıkaması sonucu meydana gelen yol çökmesine ekipler anında müdahale etti. Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı koordinesindeki uzman personeller, zemindeki riskleri önceden saptayarak olası faciaların önüne geçerken, bölge halkının mağdur olmaması adına eş zamanlı olarak teknik operasyonları devreye aldı.

Facianın eşiğinden dönüldü: Ekiplerin kritik müdahalesi

13 Şubat tarihinde kenti etkisi altına alan aşırı yağışlar, özellikle orman varlığını kaybeden dik yamaçlarda zemin yapısını hassas hale getirdi. Gece gündüz demeden sahada denetimlerini sürdüren Büyükşehir ekipleri, Çamyayla, Horzum ve Lübbey mahallelerine giden yolda kayma emareleri fark ederek güzergâhı vakit kaybetmeden her iki yönden trafiğe kapattı. Alınan bu proaktif önlem sayesinde, aynı günün akşamında gerçekleşen büyük çaplı yol çökmesinde can ve mal kaybı yaşanması engellendi. Güvenlik önlemlerinin ardından ekipler, bölgedeki ulaşım ağının kopmaması için Suçıktı ve Tosunlar mahalleleri üzerinden geçen 35 kilometrelik bir alternatif rotayı hızlıca düzenleyerek vatandaşların kullanımına sundu.

Menfez tıkanıklığı ve toprak kayması krizi tetikledi

Çalışmaların detaylarına dair teknik bilgiler paylaşan Güney Bölge Yol İşleri Şube Müdürlüğü Yol Formeni Mehmet Alaçam, sorunun kaynağında yaz aylarında yaşanan orman yangınlarının bakiyesi olduğunu vurguladı. Yangın sonrası bölgede yürütülen ağaç kesim işlemlerinden geriye kalan tomrukların, yağışlarla sürüklenerek tahliye kanallarını tıkadığını belirten Alaçam, menfezlerin işlevini yitirmesiyle suyun yol gövdesine saldırarak dolguyu boşalttığını ifade etti. Ayrıca yangın sebebiyle bitki örtüsünden yoksun kalan toprak tabakasının mil ile dolması, iş makinelerinin çalışma sahasını zorlaştıran temel unsurlar arasında yer aldı.

Yenileme çalışmalarında hedef: Kesintisiz ve güvenli ulaşım

Yağışların dinmesi ve zeminin ağır iş makineleri için uygun hale gelmesiyle birlikte onarım süreci ivme kazandı. Şu anki aşamada heyelan sonucu kopan bölgenin dolgu işlemlerine yoğunlaşan ekipler, zemin stabilizasyonunu sağladıktan sonra modern asfalt kaplama aşamasına geçecek. Dere yatağındaki mil birikintisi ve su akışına rağmen çalışmalarını titizlikle yürüten İzmir Büyükşehir Belediyesi, bölgedeki ulaşım konforunu eskisinden daha güvenli bir hale getirmeyi hedefliyor. Planlanan takvim doğrultusunda, onarım ve tahkimat çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte Çamyayla-Horzum yolu yeniden kesintisiz trafiğe açılacak.