Son Mühür / Erkan Doğan - İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkan Vekili Hakan Yıldız, Son Mühür’e özel açıklamalarda bulundu. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın personel rejimini sert dille eleştirdi.

Çalışanların ihbar ve kıdem tazminatlarını öde! Havuz Sistemi kurup çalışanları maaşsız, sigortasız bırakma!

Son Mühür TV’ye özel açıklamalarda bulunan İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkan Vekili Hakan Yıldız, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ın personel rejimini eleştirerek, adaletsiz uygulamalar nedeniyle bir çok işçi ve ailesinin mağdur edildiğini savundu. Büyükşehir Belediyesi bünyesinde çalışan EYT’li personelin de mağdur edildiğini belirten Yıldız, Tugay’ın personel rejimi ile ilgili kalıcı bir reforma gitmek yerine günlük çözümlerle işleri yürütmeye çalıştığını söyledi. “EYT’si gelen insanları emekli ederken haklarını ver, personelin alacaklarını 10-12 ay taksite bağlama” diyen Yıldız, “ Çalışanların ile yolları ayırırken, adaletli ol. Havuz sistemi kurup çalışanlarını maaşsız, SGK’sız bırakma. Çağır çalışanlarını emeğinin karşılığını ver, EYT hakkı kazandıysa ihbar ve kıdemini öde. Kıdemi ödüyorsun ihbarını ödemiyorsun. İnsanların mesailerini bekletiyorsun. Gıda yardımı alacakları bekletiyorsun. Daha fazla ver. İnsanların, bir buçuk yıllık maaş farkını dengeleyecek teşviklerle teşvik ederek sağlar. Bu senin bir yıllık bütçeni zorlar ama gelecek 10 yılda Büyükşehir Belediyesi bütçesini rahatlatır” dedi.

"İşçiye cep mesajı ile, “Ben seninle çalışmıyorum” dersen bu adil ve doğru olur mu?"

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde işten çıkarılmak istenen işçilerin cep telefonlarına SMS atılmasını eleştiren Yıldız, “Sen bir işçiye cep telefonu mesajıyla ‘Ben seninle çalışmıyorum’ dersen bu adil ve doğru olur mu ? Hani bu arkadaşlar işçi sınıfını destekliyordu. Dedim ki, sendikanın bir takım isimlerin yandaşlıklarından kurtul. Bir soyada bakıyorsun dünya kadar insan. Bankamatik çalışanları tespit et!” diye konuştu.

"Üç bin kişiyi aldınız, baskılar arttı, ‘Havuz’ dediniz!, sonra güvenlikçilerle uğraşmaya başladınız!"

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın ilk göreve geldiğinde belediyede 30-34 arasında bir personel olduğunu belirterek, “Başkan Tugay, ‘Benim bu bütçeyi yönetme şansım yok. Altı ay içerisinde bir çalışma yapacağım’ deseydi. Bir model açıklasalardı. Tüm kamuoyu bunu kabul ederdi. Ama siz onu yapmadınız üç bin kişiyi işe aldınız. Baskılar arttı, ‘Havuz’ dediniz. Tepkiler arttı, ‘Bunu bozuyorum’ dediniz. Sonra güvenlikçilerle uğraşmaya başladınız. Delege seçimiyle aldığınız, devşirdiğiniz insanları tespit et. Kalkıpta ‘Model kurdum, bir tane CV bile almıyorum’ demekle olmaz. Radikal kararlar vermek zorundayız. Şehri yönetmeye talep olduysanız günü kurtaran politikalardan vazgeçmeniz lazım. Cemil Bey, şu an günü kurtaran politikalar peşinde. Ama İzmirli maalesef sorun yaşıyor” dedi.

Cemil Bey’e söyledim, “Havuz Sistemi doğru, adil yürütülmüyor”

Yıldız sözlerini şöyle sürdürdü, “Nisan ayında faaliyet raporu gelince işçi sayısı azaldı mı, arttı mı göreceğiz. Ben mecliste sordum, ‘EYT’li deyip emekliliğe zorladığınız ama EYT’li olup çalışmaya devam eden var mı?’ diye sordum, yine soruyorum. Var. Bu adaletsizliktir. Bir güvenliği EYT’li olduğu için çıkarıp, sonra başka birini de EYT’li olmasına rağmen başka birime kaydırırsanız bu adil olmaz. O arkadaşlara da eşit hizmet sunacaksınız. Bu durumdaki bir çok arkadaş ile konuştum. ‘Ben bu kuruma 15 -20 yılımı verdim. Bizim haklarımızı versinler’ dediler. Ne olur ikramiye, teşvik versen ne olur? Bunlar kamu kaynağı yönetemiyorsanız bir takım radikal kararları alıırsınız. Bu kararları alırken bir tutarlılığınız olur. Ben Cemil Bey’e çok net ifade ettim. EYT sistemi içinde kurduğunuz Havuz Sistemi adil yürütülmüyor. Ben Cemil Bey’e, bir muhalefet grubu Başkan Vekili olarak iyilik yapıyorum. Bir sistem kurdunuz, sistem sıkıntılı. İnsanları mağdur ediyorsunuz. Kendi döneminde üç bin kişi almayacaktın. Çalışan sayısı bugün 27 binlere gelirdi.. Bugün kaynağınla üreten noktaya gelirdin. Bugün bütçesinin yüzde 75’ni maaş ödeyen belediye olmaktan kurtulurdun. Bu ülkede sen hizmet üretirsen yeni alanlar açılır. Bir çok arkadaş alan içinde değerlendirildi. Şimdi sen ne yapıyorsun. İhale yaptığın taşeronlara parasını doğru dürüst ödeyemiyorsun, işler yarım kalıyor. Üretim alanın yok. Sonra da dönüp ona, buna laf atıyorsun. Böyle bir siyaset olur mu? Bu kent böyle mi yönetilecek”