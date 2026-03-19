İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin şehir merkezi ve çevre ilçeler için toplamda 215 yeni taksi plakasını ihaleye çıkarma hamlesine, İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası cephesinden bilimsel verilerle desteklenen sert bir itiraz geldi. Oda Başkanı Erkan Özkan, hazırlattıkları uzman raporlarının ışığında kentteki temel meselenin araç azlığı değil, kronikleşen trafik tıkanıklığı olduğunu vurguladı.

Bilimsel veriler trafiği işaret ediyor

Belediyenin ihale kararını değerlendiren Başkan Erkan Özkan, talebin gerçekçi bir ihtiyaca dayanmadığını savundu. Şehrin ulaşım dinamiklerini Dokuz Eylül ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nden uzmanların yer aldığı bir ekibe incelettiklerini belirten Özkan, mevcut tablonun taksi sayısını artırarak düzelmeyeceğini ifade etti. Özkan, konuya dair şu açıklamayı yaptı:

"İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin taksiye ihtiyaç var diyerek ihaleye çıkmasıyla ilgili bir sorunla karşı karşıyayız. Biz bunu belediye meclisine gelmeden önce de dillendirdik. Şu an İzmir'de yeni taksiye ihtiyaç yoktur. Kentte taksi problemi yaşanmıyor. Asıl problem belirli pik saatlerde trafiğin yoğun olmasıdır. Bu sebeple taksiye ulaşımda ve müşterinin gideceği yere varmasında sorun yaşanıyor. Bu pik saatlerin dışında vatandaşlarımızın bir sıkıntısı bulunmuyor"

Raporun içeriğine dair teknik detaylar paylaşan Özkan, Yrd. Doç. Dr. Yıldırım Oral tarafından hazırlanan çalışmanın ulaşım planlaması açısından kritik uyarılar barındırdığını dile getirdi:

"Büyükşehir Belediyesi yetkililerine ezbere konuşmadık. Dersimizi çalıştık ve bilimsel bir çalışma yaptırdık. İzmir Şoförler Odası olarak 2025 yılı Mart ayında, 2025 ve 2030 yılları arasında İzmir'de taksi sayısına ihtiyaç var mı diye baktık. Belirli kriterler ortaya konarak bilimsel bir çalışma yaptırdık. Bu çalışmanın sahibi Dokuz Eylül Üniversitesi ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nden ulaşım ve trafik planlaması uzmanı Şehir Plancısı Yrd. Doç. Dr. Yıldırım Oral'dır. Hazırlanan rapor trafik yoğunluğu, korsan taşımacılık ve hizmet kalitesi konularında çözüme ihtiyaç duyulan alanlar bulunduğunu söylüyor. Trafik sıkışıklığının yoğun olduğu saatlerde taksilerin yolcuya ulaşma ve varış noktasına gitme süreleri uzuyor. Bunu ben söylemiyorum, bilimsel çalışma söylüyor"

"Çözüm sayı artışı değil, özel şerit uygulaması"

İzmir'deki ulaşım krizinin çözümünün araç sayısını çoğaltmak olmadığını savunan Özkan, belediyeye alternatif öneriler sundu. Trafik ve otopark sorunları aşılmadan atılacak adımların mevcut kaosu büyüteceğini söyleyen Özkan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Eğer araç sayısını artıracaksanız büyükşehir genelinde belirli saatler içerisinde özel taksi şeritleri oluşturulmalıdır. Yolcu istediği zamanda ulaşamıyorsa bu sorun taksi sayısını artırarak çözülemez. Otobüsler ve taksiler için ayrı bir şerit açın. Raporda 2030 yılında toplam 3 bin 150 taksi taşıt sayısı gerekmektedir deniliyor. Bu rapor henüz bir yıllık olmasına rağmen, İzmir'in taksi ihtiyacının yarısına yakınının karşılanmaya çalışılmasında aceleci bir durum söz konusu. İzmir'de trafik yoğunluğu ve otopark sorunları çözüldükten sonra ihtiyaç varsa bunu yapacağız. Bugün arkadaşlarım adeta köşe kapmaca oynuyor. Duraklarda araç dolu ama yolcu yok. Trafiğin yasakladığı yerlerde mecburen bekleme yapıyorlar ve ceza riskiyle karşı karşıya kalıyorlar. Alınan bu karar mevcut trafik yoğunluğuna daha çok zarar verecektir. On iki dakikada gidilecek yere bir saatte gidilen bir şehirde araç sayısını artırmak mantıklı değildir"

Takip sistemindeki veriler: Araçların çoğu boş

İhale sürecini yakından takip ettiklerini ve odanın dijital takip sisteminden alınan verilerin piyasadaki durgunluğu kanıtladığını belirten Erkan Özkan, potansiyel yatırımcıları da uyardı:

"Belediye Meclisinin oy çokluğuyla aldığı karara saygımız var. Bu bir satın alma değil, 29 yıllığına bir kiralama ihalesidir. İzmir için hayırlı olmasını temenni ediyorum ancak kararlar bu kadar hızlı alınmamalıydı. Şu an 7/24 hizmet veren haber merkezimizdeyiz. Harita üzerinde sarı taksiler boş, yeşil taksiler dolu araçları gösteriyor. Bugün bayram arifesi ve İzmir'in en yoğun olduğu günlerden biridir. Araçlarımızın yüzde 65'i boş müşteri bekliyor. Doluluk oranımız ise yüzde 32 seviyesindedir. Pik saatlerin dışında taksi ihtiyacı olmadığının gerçek kanıtı budur. Talebin ihtiyaçtan kaynaklanmadığını bilimle ortaya koyuyoruz. İhaleye girecek arkadaşlarımızın da iş durumunu bu şekilde görerek ve hesaplayarak katılmalarında fayda vardır"

Sahadaki görüş: "Duraklar dolu, iş yok"

Sektörün mutfağında yer alan şoförler de benzer endişeleri taşıyor. Alsancak gibi merkezi bir noktada çalışan taksi şoförü Özer Akdemir, bayram arifesi olmasına rağmen işlerin durgunluğuna dikkati çekti:

"Zaten işlerimiz çok az ve sürekli düşüyor. Arife günündeyiz ama şu anda gördüğünüz gibi duraklarda bekliyoruz. İşimiz yok. İzmir'in merkezi Alsancak'ın göbeğinde olmamıza rağmen şu anda iş bulunmuyor. Yeni girecek taksiler için şu anda bir gerek yok gibi görünüyor. Araba alacaklar da bu durumu görerek gelsinler ve ona göre karar versinler."