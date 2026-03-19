Son Mühür/ Emine Kulak- Ramazan Bayramı dolayısıyla Zafer Partisi İzmir İl Başkanlığı, teşkilat mensuplarıyla bayramlaşma programında bir araya geldi. Yoğun katılımla gerçekleşen buluşmada birlik ve beraberlik mesajları öne çıkarken, partililer bayramın dayanışma ruhunu birlikte yaşadı.

“Teşkilatımız aile olma yolunda güçlü ilerliyor”

Göreve başlamasının üzerinden geçen 5,5 aylık süreçte İzmir il ve ilçe teşkilatlarında birlik ve beraberliği güçlendirmek için yoğun çaba harcadıklarını belirten Zafer Partisi İzmir İl Başkanı Sinan Bezircioğlu, “Göreve başlayalı 5.5 ay oldu. Elimizden geldiğince İzmir il ve ilçe teşkilatlarını bir aile havasına, birlik beraberliğine dönüştürmek için canla başla mücadele ediyoruz. Geçen hafta Genel Başkanımız Ümit Özlale’nin İzmir ziyaretinde de gösterdiğimi yüksek performans aile olma yolunda ne kadar başarıyla ilerlediğimizi gösterdi. Çalışan tüm teşkilat mensuplarına teşekkür etmek istiyorum” dedi.

“Partide iki kol vardır; Gençlik ve Kadın kolları”

Geçtiğimiz hafta Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özlale’nin İzmir’e yaptığı ziyaretten yola çıkarak teşkilata teşekkür eden Bezircioğlu, “İzmir’in farkını ortaya koydunuz. Çok güzel bir iftar yemeği düzenlediniz. Gençlik kollarımız yoktu. Tasviye edilmişti. Ama iftar günü 70, 80 arkadaşımız hizmet yaptı. Partilerde iki önemli kol vardır. Kadın ve gençlik kolları. Bu iki kolda muvaffak olamazsak oyumuzu da arttıramayız” diye konuştu.