Son Mühür / Merve Turan- Konak Belediyesi, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin yıl dönümü ile yaklaşan Ramazan Bayramı öncesinde ilçedeki şehitliklerde kapsamlı bir bakım ve temizlik çalışması gerçekleştirdi.

Yapılan çalışmalarla Kadifekale Hava Şehitliği, Halkapınar İstiklal Şehitliği ve Selvili Mescit Polis Şehitliği ziyaretlere hazır hale getirildi.

Şehitliklerde kapsamlı temizlik ve bakım

Konak Belediyesi ekipleri, belirlenen üç şehitlikte eş zamanlı olarak yürüttüğü çalışmalarda kabirleri tek tek elden geçirdi.

Temizlik çalışmaları kapsamında mezarlık alanları çöp, kuru ot ve yapraklardan arındırılırken, ziyaret yolları da düzenlenerek daha temiz ve ulaşılabilir hale getirildi.

Vefa duygusunun ön planda tutulduğu çalışmalarda, şehitlerin ebedi istirahatgahlarının düzenli ve bakımlı bir görünüme kavuşması hedeflendi.

Eski bayraklar yenilendi

Çalışmaların önemli bir bölümünü ise bayrak yenileme işlemleri oluşturdu. Zamanla yıpranan ve solan Türk bayrakları dikkatle kaldırılarak yerlerine yenileri asıldı.

Kuru yapraklar temizlendi, çiçekler dikildi

Temizlik çalışmalarının ardından kabirlerin üzerindeki kuru otlar temizlendi ve Konak Belediyesi’nin Kadifekale’de bulunan fidanlığında yetiştirilen mevsim çiçekleri toprakla buluşturuldu.

Ekipler tarafından özenle dikilen rengarenk çiçekler, şehitliklere estetik bir görünüm kazandırırken, her mezar ayrıca sulanarak bayram ziyaretleri için hazır hale getirildi.

“Kahramanlarımızın hatırasına sahip çıkmak görevimiz”

Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, yapılan çalışmalara ilişkin yaptığı açıklamada, şehitlerin hatırasını yaşatmanın büyük bir sorumluluk olduğunu vurguladı.

Mutlu, “Vatanımızın bağımsızlığı için destan yazan kahramanlarımız Konak’ın bağrında yatıyor. Onların hatırasına sahip çıkmak bizim için onurlu bir görev.

Bayram sabahı şehitlerimizi ziyarete gelecek ailelerin, temiz ve çiçeklerle donatılmış bir ortamla karşılaşmasını istedik. Bu özenli çalışmalarından dolayı ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.