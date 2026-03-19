Son Mühür / Beste Temel- DEVA Partisi İzmir İl Başkanı Aybar Uygur, Ramazan Bayramı vesilesiyle yayımladığı mesajda birlik, beraberlik ve dayanışma vurgusu yaparken, vatandaşların yaşadığı ekonomik zorluklara ve toplumsal beklentilere dikkat çekti. Ramazan ayının manevi iklimini geride bırakırken paylaşma ve kardeşlik duygularının bir kez daha yaşandığını belirten Uygur, milletçe aynı huzur ve sevinçte buluşmanın kıymetine değindi. Bayram mesajında saha çalışmalarına da atıfta bulunan Uygur, Ramazan boyunca İzmir’in dört bir yanında vatandaşlarla bir araya geldiklerini, sofraları ve umutları paylaştıklarını ifade ederek, halkın gösterdiği samimiyetin çalışma azimlerini güçlendirdiğini kaydetti.

Mesajında ekonomik verilere ve vatandaşın geçim mücadelesine de yer veren Aybar Uygur, bayram sevincinin hayat pahalılığı ve ekonomik yüklerin gölgesinde kaldığını savundu. Uygur, herkesin kaygı duymadan bayram yapabildiği bir Türkiye hedefiyle çalışmaya devam edeceklerini vurguladı.

“Daha adil, daha müreffeh ve özgür bir gelecek”

Savaşların son bulması ve toplumsal barışın tesisi konusundaki temennilerini dile getiren İl Başkanı, açıklamasını şu ifadelerle tamamladı:

"Rahmet, bereket ve dayanışma ayı olan Ramazan’ı geride bırakırken; paylaşmanın, sabrın ve kardeşliğin en güzel örneklerini bir kez daha yaşadık. Bayramın gelişiyle birlikte milletçe aynı duyguda buluşmanın huzurunu ve sevincini hep birlikte paylaşıyoruz. DEVA Partisi İzmir İl Başkanlığı olarak, Ramazan boyunca şehrimizin dört bir yanında hemşehrilerimizle bir araya geldik; sofralarımızı, gönüllerimizi ve umutlarımızı paylaştık. Her yaştan vatandaşımızın samimiyeti ve desteği, bizlere bu yolda daha güçlü yürüme azmi vermiştir. Bu Ramazan’da da ekonomik zorlukların, geçim sıkıntısının ve hayat pahalılığının vatandaşlarımız üzerindeki yükünü yakından gördük. Bayram sevincinin gölgesinde kalan bu gerçeklik, sorumluluğumuzu daha da artırmaktadır. Herkesin huzurla bayram yapabildiği, kimsenin temel ihtiyaçlar konusunda kaygı duymadığı bir Türkiye için çalışmaya kararlılıkla devam edeceğiz. Bayramlar; kırgınlıkların sona erdiği, birlik ve beraberliğin pekiştiği özel zamanlardır. Bu vesileyle tüm vatandaşlarımızı, dayanışmayı büyütmeye, ortak değerler etrafında kenetlenmeye davet ediyoruz. İzmir’imizin hoşgörüsünden, birleştirici ruhundan ve güçlü toplumsal yapısından aldığımız ilhamla; daha adil, daha müreffeh ve özgür bir gelecek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Paylaştığımız ekmeği büyütmek, berekete dönüştürmek ve umudu çoğaltmak için; bir yanda savaşın yıkıcılığı olmasın, çocuklarımız ölmesin, her günümüz barış ve huzur içinde geçsin diyerek yolumuza devam ediyoruz. Başta İzmirli hemşehrilerimiz olmak üzere, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesinde önemli görev üstlenen kıymetli basın mensuplarımızın Ramazan Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyorum. Sevgi, barış ve umut dolu bir bayram geçirmenizi diliyorum."