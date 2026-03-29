İzmir’in Ödemiş ilçesinde sabah saatlerinden itibaren etkisini artıran şiddetli yağış, günlük yaşamı ve şehirlerarası ulaşımı durma noktasına getirdi. Özellikle Ödemiş ile İzmir’i birbirine bağlayan kara yolunun Yeniköy ve İlkkurşun mevkileri arasında dev su birikintileri oluşurken, güzergah adeta bir gölete dönüştü.

Çok sayıda araç mahsur kaldı

Yolun suyla kaplanması sonucu çok sayıda araç mahsur kalarak ilerleyemez hale geldi. Zor durumda kalan sürücülerin imdadına çevredeki vatandaşlar, çekiciler ve hatta traktör sahipleri yetişti. Bazı araçlar iş makineleri ve traktörlerin yardımıyla sudan çıkarılabildi.

Trafik ekipleri tek tek uyardı

Bölgede görev yapan trafik ekipleri, olası bir facianın önüne geçmek adına yolu kullanan sürücüleri tek tek durdurarak su baskını riskine karşı uyardı. Meteorolojik tahminlere göre yağışın bölgedeki etkisini sürdürmesi beklenirken, yetkililer sürücülerin ve çevre sakinlerinin tedbirli olması gerektiğini vurguladı.