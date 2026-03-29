Son Mühür / Osman Günden - Resmî Gazete’nin 29 Mart 2026 tarihli sayısında yayımlanan karara göre, İzmir’in Kemalpaşa ilçesi, Ören 75. Yıl Cumhuriyet Mahallesi sınırları içerisinde yer alan taşınmazlara yönelik arkeolojik sit alanı tescil kayıtlarında teknik bir güncellemeye gidildi. İzmir 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından alınan bu karar, bölgedeki koruma alanlarının dijital envanter sistemlerine entegrasyonu sürecini kapsıyor.

Sit sınırlarının düzenlenmesi önerildi

Sürecin geçmişine dayanan teknik detaylara göre, söz konusu alan ilk olarak Kurulun 12 Haziran 2013 tarihli ve 2368 sayılı kararıyla 3. (üçüncü) derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmişti. Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün 7 Mart 2014 tarihli yazısına istinaden başlatılan Türkiye Ulusal Envanter Sistemi (TUES) çalışmaları doğrultusunda, mevcut 1/2000 ölçekli kadastral paftaların sayısal ortama aktarılması ihtiyacı doğdu. Bu kapsamda Kurul Müdürlüğü uzmanları tarafından hazırlanan 13 Şubat 2026 tarihli ve 4048213 sayılı inceleme raporu, sit sınırlarının koordinatlı sistemde yeniden düzenlenmesini önerdi.

Standartlara uygun şekilde sayısallaştırıldı

Yapılan değerlendirmeler ve işlem dosyasının incelenmesi neticesinde Kurul, 2013 yılında belirlenen sit sınırlarının güncel teknolojik standartlara uygun şekilde sayısallaştırılmasına karar verdi. Bu doğrultuda hazırlanan yeni 1/2500 ölçekli sayısal harita, bölgedeki arkeolojik sit alanının resmî sınır belgesi olarak kabul edildi. Karar metni, mevcut sit derecesinde bir değişiklik yapılmaksızın yalnızca harita teknikleri ve ölçeklendirme üzerinden bir veri güncellemesi yapıldığını tescilledi.