Afganistan ile Pakistan arasındaki sınır hattında tansiyon yükseldi. Afgan yönetimi, Pakistan’ın son hava saldırılarına karşılık olarak Durand Hattı boyunca Pakistan’a ait askeri mevzilere geniş çaplı operasyon başlattığını duyurdu. İki taraf da karşılıklı kayıplar verildiğini iddia etti.

Afganistan: “15 mevzi ele geçirildi”

Afganistan Hükümet Sözcüsü Zabihullah Mücahid, yaptığı açıklamada Afgan birliklerinin gece saatlerinde operasyon düzenlediğini belirtti. Mücahid, “Durand Hattı boyunca Pakistan askeri üsleri ve tesislerine geniş çaplı taarruz operasyonları başlatıldı” ifadelerini kullandı.

Afgan tarafı, operasyonlarda 15 askeri mevzinin ele geçirildiğini, çok sayıda askerin hayatını kaybettiğini ve bazı askerlerin esir alındığını öne sürdü.

Açıklamada, Nangarhar eyaletinin Durbaba bölgesindeki Mashin Naw’da iki, Goshte Anargi’de üç; Kunar eyaletinin Nari bölgesindeki Doklam’da ise iki Pakistan karakolunun kontrol altına alındığı iddia edildi.

Taliban yönetimine bağlı bir asker de, Afganistan Savunma Bakanlığı’na bağlı Mansuri Ordu Kolordusu 203. Birliği ve Sınır Tugayı askerlerinin “ülkeyi ve halkı savunmaya hazır” olduğunu söyledi.

Pakistan: “22 Afgan güvenlik görevlisi öldürüldü”

Pakistan hükümeti ise Afgan tarafını, Khyber Pakhtunkhwa eyaleti boyunca sınır hattında “nedensiz ateş açmakla” suçladı. Pakistan Enformasyon Bakanlığı, güvenlik güçlerinin saldırılara derhal karşılık verdiğini açıkladı.

Pakistanlı güvenlik yetkilileri, çatışmalar sonucunda 22 Afgan güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiğini iddia etti. Ayrıca Pakistan ordusunun Chitral bölgesinde Afganistan’a ait kontrol noktalarını imha ettiğini duyurdu.

Bajaur ve Chakwal bölgelerinde de Taliban güçlerine yönelik operasyonların sürdüğü bildirildi.

Hava saldırıları gerilimi tetikledi

Sınır hattındaki son çatışmaların, Pakistan’ın 22 Şubat’ta Afganistan topraklarına yönelik düzenlediği hava saldırılarının ardından yaşandığı belirtildi. Pakistan İçişleri Bakanı Talal Chaudhry, Afganistan’daki hedeflere yönelik operasyonlarda Pakistan Talibanı olarak bilinen Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP) ve DEAŞ’ın Horasan koluna ait 7 noktanın vurulduğunu açıklamıştı.

Chaudhry, operasyonlarda en az 70 militanın öldürüldüğünü ileri sürmüştü.

Afgan yetkililer ise söz konusu hava saldırılarında sivil kayıplar yaşandığını savunarak misilleme yapılacağı yönünde açıklamada bulunmuştu.

Bölgesel güvenlik riski artıyor

Durand Hattı boyunca yaşanan çatışmalar, iki ülke arasındaki güvenlik krizinin yeniden tırmandığını gösteriyor. Karşılıklı suçlamalar ve kayıp iddiaları, sınır hattında istikrarın kırılgan yapısını bir kez daha ortaya koydu.