Abbas Arakçi, İran ile Amerika Birleşik Devletleri arasında İsviçre’nin Cenevre kentinde, Umman arabuluculuğunda yürütülen üçüncü tur dolaylı müzakerelerin ardından değerlendirmelerde bulundu. Arakçi, görüşmelerin şimdiye kadarki “en ciddi ve en uzun turlardan biri” olduğunu söyledi.

“En uzun ve en yoğun turlardan biri”

İran basınına konuşan Arakçi, sabah yaklaşık 4 saat, öğleden sonra ise 2 saati aşkın süren oturumlar gerçekleştirildiğini belirtti.

Görüşmelerin dolaylı formatta yürütüldüğünü ifade eden Arakçi, Umman Dışişleri Bakanı Seyid Bedir bin Hamad Al-Busaidi’nin süreci koordine ettiğini, bazı bölümlerde ise Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Başkanı Rafael Grossi’nin teknik konularda katkı sunduğunu aktardı.

Arakçi, özellikle teknik başlıklarda UAEA’nın sürece dahil olmasının verimli olduğunu kaydetti.

“Bir anlaşmanın unsurlarına girdik”

İran Dışişleri Bakanı, üçüncü turda hem nükleer program hem de yaptırımlar başlığında önemli ilerleme sağlandığını söyledi.

“Ciddi biçimde bir anlaşmanın unsurlarına girdik” diyen Arakçi, bazı konularda mutabakata yaklaşıldığını ancak görüş ayrılıklarının tamamen giderilmediğini ifade etti.

Geçmiş turlara kıyasla tarafların müzakere edilmiş bir çözüme ulaşma konusunda daha istekli göründüğünü dile getiren Arakçi, sürecin yapıcı bir zeminde ilerlediğini vurguladı.

Teknik görüşmeler Viyana’da başlayacak

Arakçi, bir sonraki aşamada teknik ekiplerin pazartesi gününden itibaren Viyana’da, UAEA bünyesinde çalışmalara başlayacağını açıkladı.

Teknik uzmanların nükleer başlıklar üzerinde bir çerçeve oluşturmasının hedeflendiğini belirten Arakçi, bu çerçevenin daha sonra siyasi taleplerle uyumlu hale getirileceğini söyledi.

Ayrıca yeni müzakere turunun yaklaşık bir hafta içinde yapılmasının planlandığını kaydeden Arakçi, tarafların bu süre zarfında başkentlerinde istişarelerde bulunacağını ve gerekli belgeleri hazırlayacağını ifade etti.

Yaptırımlar gündemin merkezinde

Yaptırımların kaldırılması konusunun müzakerelerde temel başlıklardan biri olduğunu belirten Arakçi, ABD’nin tek taraflı yaptırımları ile Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kapsamındaki kararların ayrıntılı biçimde ele alındığını söyledi.

İran’ın taleplerini net bir şekilde ilettiğini vurgulayan Arakçi, bu başlığın bir sonraki turda daha kapsamlı şekilde değerlendirileceğini dile getirdi.

“En iyi turlarımızdan biri”

Arakçi, üçüncü turun hem süre hem içerik açısından şimdiye kadarki en kapsamlı görüşmelerden biri olduğunu belirterek, tarafların teknik ayrıntılara inmesinin sürecin ciddiyetini ortaya koyduğunu ifade etti.

Cenevre’de tamamlanan üçüncü tur sonrasında gözler, Viyana’da yapılacak teknik temaslara ve ardından düzenlenecek yeni müzakere turuna çevrildi.