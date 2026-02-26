Rusya ile Fransa’nın Ankara’daki büyükelçilikleri, Ukrayna savaşı üzerinden sosyal medya platformu X’te karşılıklı paylaşımlarla polemiğe girdi. Büyükelçilik hesaplarının Türkçe mesajlarla birbirine yanıt vermesi, diplomasi trafiğinin dijital alana taşındığını bir kez daha gösterdi.

Fransa’dan “5. yıl” vurgusu

Tartışma, Fransa’nın Ankara Büyükelçiliği’nin Ukrayna savaşıyla ilgili yaptığı paylaşımla başladı. Fransa tarafı, savaşın kısa sürede sona ereceğine dair ilk değerlendirmelere atıfta bulunarak, “Sözüm ona 3 gün sürecek savaşın 5. yılına girdik” ifadelerini kullandı.

Ayrıca Rusya’nın Fransa ve İngiltere’nin caydırıcılık politikalarını tehdit olarak nitelendirmesine gönderme yapıldı.

Rusya’dan sert yanıt

Bunun üzerine Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği, hem Türkçe hem Fransızca bir açıklama yayımlayarak Fransa’ya sert sözlerle karşılık verdi.

Rusya tarafı, Fransa’yı Ukrayna yönetiminin en önemli destekçilerinden biri olmakla suçladı ve Kiev yönetimini “Nazi rejimi” olarak nitelendirdi. Ayrıca Paris yönetiminin 2014’ten bu yana Ukrayna’daki gelişmelerde rol oynadığını savundu.

1812 göndermesi dikkat çekti

Rusya’nın paylaşımında en dikkat çekici unsur ise 1812 yılına yapılan tarihsel gönderme oldu. Açıklamada, Fransa’nın o dönemki lideri Napolyon Bonapart’ın Rusya seferine atıfta bulunularak “1812’nin hayaletleri” ifadesi kullanıldı.

Bu mesaj, iki ülke arasındaki tarihsel rekabetin güncel siyasi gerilimle birlikte anılmasına neden oldu.

Diplomasi sosyal medyada

Fransa’nın Ankara Büyükelçiliği’nin paylaşımına doğrudan alıntıyla yanıt verilmesi, diplomatik tartışmanın kamuoyu önünde ve sosyal medya üzerinden yürütüldüğünü ortaya koydu.

Uzmanlar, Ukrayna savaşı bağlamında Avrupa-Rusya hattındaki gerilimin yalnızca siyasi ve askeri alanda değil, dijital platformlarda da sürdüğüne dikkat çekiyor.

Ukrayna savaşı gölgesinde artan gerilim

Ukrayna savaşı nedeniyle Moskova ile Batılı ülkeler arasındaki tansiyon uzun süredir yüksek seyrediyor. Fransa’nın Avrupa güvenliği ve caydırıcılık politikalarına verdiği destek, Rusya tarafından eleştirilirken; Paris yönetimi ise Moskova’nın açıklamalarına karşı sert tutumunu sürdürüyor.

Ankara’daki büyükelçilik hesapları arasında yaşanan bu polemik, küresel krizin diplomatik yansımalarının sosyal medyada da etkisini gösterdiğini ortaya koydu.