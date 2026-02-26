İran ile Amerika Birleşik Devletleri arasında İsviçre’nin Cenevre kentinde, Umman arabuluculuğunda yürütülen dolaylı müzakerelerin üçüncü turu sona erdi. Sürecin tamamlanmasının ardından Umman Dışişleri Bakanı Seyid Bedir bin Hamad Al-Busaidi açıklama yaptı.

Umman’dan “önemli ilerleme” mesajı

Al-Busaidi, sosyal medya hesabından yaptığı değerlendirmede, müzakere heyetlerine, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’na ve ev sahibi İsviçre hükümetine teşekkür etti.

Görüşmelerde “önemli ilerleme” sağlandığını belirten Al-Busaidi, tarafların başkentlerinde yapacakları istişarelerin ardından yeniden bir araya geleceğini duyurdu. Ayrıca teknik düzeydeki temasların gelecek hafta Viyana’da gerçekleştirileceğini bildirdi.

Uranyum stoğu teklifine ret

İran basınında yer alan değerlendirmelerde, üçüncü turun tamamlandığı doğrulanırken bazı başlıkların netleştiği ifade edildi.

Haberlere göre, İran tarafı zenginleştirilmiş uranyum stoğunun başka bir ülkeye transfer edilmesi ya da ülke dışına çıkarılması yönündeki teklifleri kesin bir dille reddetti. Tahran yönetiminin, barışçıl nükleer enerji hakkını koruma ve nükleer yakıt üretim kapasitesini sürdürme konusunda ısrarcı olduğu aktarıldı.

Yaptırımlar gündemin merkezinde

Müzakerelerde öne çıkan bir diğer başlığın yaptırımlar olduğu belirtildi. İran heyetinin, özellikle Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararları kapsamında uygulanan yaptırımların kaldırılmasını talep ettiği bildirildi.

Tahran’ın mevcut yaptırımları “adil olmayan” uygulamalar olarak değerlendirdiği ve bu kararların değiştirilmesi gerektiğini savunduğu kaydedildi.

ABD cephesinde “hayal kırıklığı” iddiası

ABD basınında ismi açıklanmayan yetkililere dayandırılan haberlerde ise, Amerikalı temsilcilerin Cenevre’deki ilk oturumda İran heyetinin tutumundan memnun olmadığı ve hayal kırıklığı yaşadığı iddia edildi.

Bu değerlendirmeler, taraflar arasındaki görüş ayrılıklarının sürdüğüne işaret ederken, teknik görüşmelerin yapılacağı Viyana temaslarının sürecin seyrini belirlemesi bekleniyor.

Diplomasi trafiği sürecek

Cenevre’de tamamlanan üçüncü tur, tarafların hem nükleer faaliyetler hem de yaptırımlar konusunda pozisyonlarını netleştirdiği bir aşama olarak değerlendiriliyor.

Önümüzdeki günlerde başkentlerde yapılacak istişareler ve Viyana’daki teknik görüşmeler, İran-ABD hattındaki diplomatik sürecin geleceği açısından kritik önem taşıyor.