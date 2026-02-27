Amerika Birleşik Devletleri ile Ukrayna heyetleri arasında İsviçre’nin Cenevre kentinde yürütülen ikili barış görüşmeleri sona erdi. Temaslar, mart ayı başında Rusya’nın da katılımıyla yapılması planlanan üçlü toplantı öncesi hazırlık niteliği taşıdı.

Gündem: Yeniden inşa ve ekonomik destek

Müzakerelerde ABD heyetine, Başkan Donald Trump’ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff başkanlık etti.

Görüşmelerde savaş sonrası Ukrayna’nın yeniden inşası, ekonomik toparlanma planları ve uzun vadeli destek mekanizmaları ele alındı. Ukrayna tarafı, özellikle güvenlik parametreleri ile ekonomik kararların gelecekte imzalanabilecek anlaşmaların temelini oluşturması gerektiğini vurguladı.

Rus temsilci ABD’lilerle ayrı görüştü

Rus basını, Rus müzakereci Kirill Dmitriev’in Cenevre’de temaslarda bulunduğunu aktardı. Dmitriev’in ABD’li yetkililerle ayrı bir görüşme gerçekleştirdiği, Ukrayna heyetiyle doğrudan bir temas kurmadığı belirtildi.

Bu gelişme, üçlü format öncesi diplomatik temasların çok kanallı sürdüğüne işaret etti.

Zelenskiy: “Bir sonraki durak Abu Dabi”

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Cenevre temaslarının ardından yaptığı açıklamada, üçlü format için hazırlıkların ilerlediğini söyledi.

Zelenskiy, bir sonraki toplantının büyük ihtimalle Abu Dabi’de yapılacağını ve mart ayı başının hedeflendiğini ifade etti.

Umerov: “Uzun vadeli destek mekanizmalarına odaklandık”

Ukrayna’nın başmüzakerecisi ve Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rüstem Umerov, görüşmelerin iki ayrı formatta yürütüldüğünü açıkladı.

ABD temsilcileri Witkoff ve Jared Kushner ile yapılan temaslarda, Ukrayna’nın toparlanmasına yönelik ekonomik belge taslaklarının ayrıntılı şekilde ele alındığını belirten Umerov, yeniden inşa ve yatırım planlarının öncelikli başlıklar arasında yer aldığını söyledi.

Cenaze takası gerçekleşti

Diplomasi trafiği sürerken Rusya ile Ukrayna arasında yeni bir cenaze takası gerçekleştirildi. Rusya’nın bin Ukraynalı askerin cenazesini, Ukrayna’nın ise 35 Rus askerinin cenazesini iade ettiği açıklandı.

Lavrov’dan “son tarih yok” mesajı

Görüşmelerin yapıldığı gün Sergey Lavrov, savaşın ne zaman sona ereceğine ilişkin net bir takvim olmadığını söyledi. Lavrov, “Bizim için son tarih söz konusu değil. Hedeflerimiz var ve onlara ulaşmaya devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Zorlu başlıklar masada

Rusya ve Ukrayna heyetleri daha önce Abu Dabi ve Cenevre’de üçlü formatta bir araya gelmiş, ancak toprak talepleri ve güvenlik garantileri gibi temel başlıklarda ilerleme sağlanamamıştı.