Son Mühür - Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 18 Kasım Salı gününe ilişkin hava tahminlerine göre, sabah saatlerinde Edirne ve Kırklareli çevrelerinde sağanak yağış beklenirken, diğer bölgelerde havanın az bulutlu ve açık seyredeceği öngörülüyor.

Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında rüzgârın güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (50–70 km/s) eseceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde Akdeniz’in iç bölgeleri, İç Anadolu’nun güney ve doğu kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun kuzey bölümlerinde pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor. Hava sıcaklıklarının doğu bölgelerinde 2–4 derece yükseleceği, diğer kesimlerde ise belirgin bir değişiklik olmayacağı öngörülüyor.

18 Kasım 2025 Hava durumu

MARMARA

BURSA – 25°C – Parçalı bulutlu

ÇANAKKALE – 22°C – Parçalı bulutlu

İSTANBUL – 21°C – Parçalı bulutlu

KIRKLARELİ – 19°C – Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde (Cumartesi) sağanak yağışlı

EGE

AFYONKARAHİSAR – 18°C – Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ – 22°C – Parçalı ve az bulutlu

İZMİR – 23°C – Parçalı ve az bulutlu

MANİSA – 22°C – Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

ADANA – 24°C – Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA – 24°C – Parçalı ve az bulutlu

HATAY – 20°C – Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA – 19°C – Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

ANKARA – 17°C – Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR – 18°C – Parçalı ve az bulutlu

KAYSERİ – 16°C – Parçalı ve az bulutlu

KONYA – 19°C – Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

BOLU – 18°C – Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE – 22°C – Parçalı ve az bulutlu

SİNOP – 22°C – Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK – 21°C – Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

AMASYA – 18°C – Parçalı ve az bulutlu

RİZE – 19°C – Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN – 22°C – Parçalı ve az bulutlu

TRABZON – 20°C – Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU

ERZURUM – 8°C – Parçalı bulutlu

KARS – 13°C – Parçalı bulutlu

MALATYA – 12°C – Parçalı bulutlu

VAN – 12°C – Parçalı bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

DİYARBAKIR – 17°C – Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP – 17°C – Parçalı ve az bulutlu

MARDİN – 16°C – Parçalı ve az bulutlu

SİİRT – 17°C – Parçalı ve az bulutlu