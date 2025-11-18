Son Mühür - Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 18 Kasım Salı gününe ilişkin hava tahminlerine göre, sabah saatlerinde Edirne ve Kırklareli çevrelerinde sağanak yağış beklenirken, diğer bölgelerde havanın az bulutlu ve açık seyredeceği öngörülüyor.
Fırtına etkili olacak
Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında rüzgârın güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (50–70 km/s) eseceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde Akdeniz’in iç bölgeleri, İç Anadolu’nun güney ve doğu kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun kuzey bölümlerinde pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor. Hava sıcaklıklarının doğu bölgelerinde 2–4 derece yükseleceği, diğer kesimlerde ise belirgin bir değişiklik olmayacağı öngörülüyor.
18 Kasım 2025 Hava durumu
MARMARA
BURSA – 25°C – Parçalı bulutlu
ÇANAKKALE – 22°C – Parçalı bulutlu
İSTANBUL – 21°C – Parçalı bulutlu
KIRKLARELİ – 19°C – Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde (Cumartesi) sağanak yağışlı
EGE
AFYONKARAHİSAR – 18°C – Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ – 22°C – Parçalı ve az bulutlu
İZMİR – 23°C – Parçalı ve az bulutlu
MANİSA – 22°C – Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
ADANA – 24°C – Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA – 24°C – Parçalı ve az bulutlu
HATAY – 20°C – Parçalı ve az bulutlu
ISPARTA – 19°C – Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
ANKARA – 17°C – Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR – 18°C – Parçalı ve az bulutlu
KAYSERİ – 16°C – Parçalı ve az bulutlu
KONYA – 19°C – Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
BOLU – 18°C – Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE – 22°C – Parçalı ve az bulutlu
SİNOP – 22°C – Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK – 21°C – Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
AMASYA – 18°C – Parçalı ve az bulutlu
RİZE – 19°C – Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN – 22°C – Parçalı ve az bulutlu
TRABZON – 20°C – Parçalı ve az bulutlu
DOĞU ANADOLU
ERZURUM – 8°C – Parçalı bulutlu
KARS – 13°C – Parçalı bulutlu
MALATYA – 12°C – Parçalı bulutlu
VAN – 12°C – Parçalı bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
DİYARBAKIR – 17°C – Parçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP – 17°C – Parçalı ve az bulutlu
MARDİN – 16°C – Parçalı ve az bulutlu
SİİRT – 17°C – Parçalı ve az bulutlu