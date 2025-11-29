Son Mühür - Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclisi tarafından, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında düzenlenen farkındalık etkinlikleri, “Serçenin Gözyaşı” filminin özel gösterimi ve yönetmeni Aysun Mehdiabbas’ın katıldığı söyleşiyle sona erdi.

Üç günlük program farkındalıkla tamamlandı

Kadın Meclisi tarafından düzenlenen ve üç gün süren etkinlikler; “Şiddeti tanı, sınırını koru” temasıyla gerçekleştirilen panel, Cumhuriyet tarihinde iz bırakan kadınları konu alan tiyatral gösteriler ve çeşitli farkındalık çalışmalarıyla sürdü. Programın finali, kadına yönelik şiddeti merkezine alan “Serçenin Gözyaşı” filmiyle yapıldı.

DBB Kongre ve Kültür Merkezi Fatma Yıldız Salonu’ndaki etkinliğe Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Başkanı Ali Marım, Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Meral Alten, filmin yönetmeni Aysun Mehdiabbas ve çok sayıda davetli katıldı.

“Şiddetin görünmeyen yüzünü anlatıyor”

Söyleşide konuşan Yönetmen Aysun Mehdiabbas, filmin yalnızca bir şiddet hikâyesini değil, şiddete maruz kalan bir kadının hayatta kalma ve yeniden ayağa kalkma mücadelesini anlattığını ifade etti. Mehdiabbas, amaçlarının kadına yönelik şiddetin çoğu zaman görünmeyen yönlerini ortaya koymak ve şiddet mağduru kadınlara yalnız olmadıkları mesajını vermek olduğunu vurguladı.

Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Meral Alten ise yerel yönetimler ve sivil toplumun bu mücadelede üstlendiği sorumluluğun önemine dikkat çekti.

Duygusal anlar yaşandı

Söyleşinin ardından izleyiciyle buluşan film, şiddetin yıkıcı etkilerini ve mücadele yollarını gözler önüne serdi. Gösterim sırasında salonda duygu dolu anlar yaşandı.

“Daha eşit ve güvenli bir Denizli hedefliyoruz”

Gecenin sonunda filmin yönetmeni Aysun Mehdiabbas’a teşekkür plaketi takdim eden Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Başkanı Ali Marım, üç gün süren farkındalık programının toplumsal bilincin yükseltilmesi açısından büyük önem taşıdığına işaret etti. Marım, kadına yönelik şiddetle mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini belirterek, daha güvenli ve daha eşit bir Denizli için birlikte çalışmaya devam edeceklerini ifade etti.