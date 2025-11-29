Denizli’de 1989’dan bu yana dericilik sektöründe faaliyet gösteren tecrübeli usta Mehmet Çukur, mesleğin geleceğine ilişkin ciddi uyarılarda bulundu. 36 yıldır deri ceket diktiğini belirten Çukur, sektörde çırak ve kalifiye eleman eksikliğinin giderek büyüdüğünü ifade etti. Usta, "Yıllardır bu mesleği yapıyorum; ancak artık çırak yetişmiyor, çalıştıracak eleman bulamıyoruz. Alt yapı oluşmadığı için dericilik mesleği yok olma tehlikesiyle karşı karşıya," dedi.

İmitasyon deriler sağlık riski taşıyor

Çukur, piyasada yaygınlaşan suni deri ürünlerin tüketici sağlığı açısından ciddi riskler oluşturduğuna dikkat çekti. "Çin malı ve yapay malzemeden üretilen deriler, temelde kumaş üzerine basılmış naylondan ibaret. Bu ürünleri giyen kişiler cilt hastalıkları ve bazı kanser türleriyle karşılaşabilir," uyarısında bulundu. Özellikle suni derilerin nefes almadığını, bu nedenle kışın üşütmeye yazın ise aşırı terlemeye neden olduğunu belirtti.

Tüketicilere orijinal deri tavsiyesi

Tecrübeli usta, tüketicilere net bir öneride bulundu: "Mümkünse en ucuz deri tercih edilsin, ama kesinlikle imitasyon deriden uzak durulsun. Orijinal deri hava geçirir ve vücut sağlığı açısından daha güvenlidir."

Sektör temsilcilerinden uyarı

Sektör temsilcileri, Çukur’un açıklamalarının hem meslek eğitiminin desteklenmesi hem de tüketici sağlığının korunması açısından yetkililer ve kamuoyu tarafından dikkate alınması gerektiğini vurguladı.