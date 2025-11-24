Son Mühür - İzmir Gazeteciler Cemiyeti (İGC), 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında yaptığı açıklamada, kadına yönelik erkek şiddetinin her geçen gün daha derinleşen bir toplumsal yara hâline geldiğini vurguladı. Şiddete yalnızca tepki vermenin yeterli olmadığı belirtilen açıklamada, “Sokakta, evde, iş yerinde, okulda… Şiddetin izlerini duymazdan geldiğimiz her an, bu karanlığın büyümesine zemin hazırlanıyor” denildi.

“Şiddete karşı durmak hepimizin sorumluluğudur”

Cemiyet, 25 Kasım’ın yalnızca bir farkındalık günü değil, aynı zamanda toplumsal sorumluluğun yeniden hatırlatıldığı bir çağrı olduğunu belirtti. Açıklamada, “Şiddete karşı durmak hepimizin sorumluluğu” ifadelerine yer verildi.

“Hak odaklı haberciliği güçlendirmeye devam edeceğiz”

İGC Yönetim Kurulu, toplumsal cinsiyet eşitliğinin yaşamın her alanında güçlenmesi için mücadele etmeyi sürdüreceklerini belirterek şu mesajı verdi: “Hak odaklı haberciliği öncelemeyi, kadınların sesini, taleplerini ve maruz kaldıkları ihlalleri görünür kılmayı; gazetecilerin toplumsal cinsiyete duyarlı bir dil kullanması için çalışmayı ve 6284 Sayılı Kanun’un etkin uygulanması konusunda kamuoyunu bilgilendirmeyi sürdüreceğiz.”

“Nar: Şiddete karşı iletişim” projesi büyütülüyor

İGC açıklamasında, ‘Nar: Şiddete Karşı İletişim’ Projesi’nin çözüm odaklı, önleyici ve onarıcı bir mekanizma olarak önem taşıdığı vurgulandı. Projenin sürdürüleceği belirtilerek, muhtarlarla oluşturulan iletişim ağının genişletileceği ve gelen ihbarların takipçisi olunacağı ifade edildi.

“Eşit ve adil bir toplum için mücadeleden vazgeçmeyeceğiz”

Açıklama, kadına yönelik şiddetin yaşam hakkını hedef aldığına dikkat çekerek şu sözlerle son buldu:

“Kadınların yaşam hakkı için, eşit ve adil bir toplum için şiddetin karşısında durmaya devam edeceğiz. Bugün de yarın da hep birlikte: Susmuyoruz, alışmıyoruz, vazgeçmiyoruz.”