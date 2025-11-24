Son Mühür/ Beste Temel - Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla ilçedeki tüm okulları ziyaret ederek öğretmenlerle buluştu. Günün anlamına uygun olarak her öğretmene isimlerine özel hazırlanmış kalemler hediye eden Başkan Günay, emekleri için teşekkür etti.

Okullarda sıcak karşılama

Program kapsamında anaokulundan liseye kadar tüm eğitim kurumlarını ziyaret eden Başkan Günay, her okulda öğretmenlerin yoğun ilgisiyle karşılandı. Eğitime verdikleri değer ve çocukların yaşamına kattıkları katkı nedeniyle öğretmenlere teşekkür eden Günay, öğretmenlerin yalnızca sınıflarda değil, toplumun her alanında iz bırakan birer rehber olduğunu vurguladı.

Günay: “Aydınlık geleceğe onların emeğiyle ilerliyoruz”

Başkan Günay, öğretmenler günü mesajında şu ifadeleri paylaştı: “Geleceğimizi inşa eden, çocuklarımızı bilgiyle, sevgiyle ve sabırla yetiştiren tüm öğretmenlerimizin bu özel gününü yürekten kutluyorum. Emekleri, gayretleri ve fedakârlıkları sayesinde daha aydınlık bir geleceğe ilerliyoruz. Güzelbahçe Belediyesi olarak öğretmenlerimizin her zaman yanında olacağız. Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün izinde, Cumhuriyet değerlerine bağlı nesiller yetiştiren tüm eğitim neferlerimize minnettarız. Öğretmenler Günü kutlu olsun.”