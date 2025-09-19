Kocaeli’nin Karamürsel ilçesinde babasının eczanesinde çalışan 28 yaşındaki Damla Yağmur Erciyeş, yaklaşık 2,5 yıllık birlikteliğin ardından ayrıldığı eski erkek arkadaşı tarafından sokak ortasında darbedildi. O anlar, çevredeki bir aracın kamerasına yansıdı. Olayın ardından darp raporu alarak şikâyetçi olan Erciyeş, güvenlik için İzmir’e geldiğini açıkladı.

Sokak ortasında dehşet

12 Eylül akşamı yaşanan olayda, A.Y. adlı eski sevgilisiyle karşılaşan Erciyeş tartışmanın büyümesi üzerine saldırıya uğradı. “Boğazımı sıktı, öldüresiye dayak yedim” diyen genç kadın, vücudunda morluklar oluştuğunu, günlerce yutkunamadığını söyledi.

“Uykudan sıçrayarak kalkıyorum”

Erciyeş, olay sonrası yaşadıklarını şöyle anlattı:

“Arabayı üzerime sürdü, indim ve tartışmaya başladık. Bir anda darbetmeye başladı. Günlerce boğazımdaki ağrı nedeniyle yutkunamadım. Daha sonra kuzenime, ‘Ablanızı yere serdim, gidin yerden toplayın’ demiş. Babama da arabasında 60-70 bin liralık hasar kaydı olduğunu söyleyerek dava açmakla tehdit etmiş. Uzaklaştırma kararı çıktı ama bu kararın beni ne kadar koruyacağını bilmiyorum. 3 gün uyuyamadım, hâlâ uykudan sıçrayarak kalkıyorum.”

İzmir’de güven arayışı

Olayın ardından darp raporu alarak şikâyetçi olduğunu belirten Erciyeş, bir süreliğine İzmir’e geldiğini ifade etti. “Korkuyorum ama işe gitmek zorundayım. İzmir’de biraz nefes aldım ama tekrar geri dönmek zorundayım. Yaşadığım travmayı tarif edemiyorum” dedi.