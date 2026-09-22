Son Mühür/ Beste Temel- İzmir sahnesinin genç ve iddialı ekibi, Ege’nin en prestijli tiyatro gecesini adeta domine etti. İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları (İzBBŞT), 7. Özdemir Nutku Tiyatro Ödülleri’nden tam dört kupayla döndü. Ödüller peş peşe geldi. Sezonun en çok konuşulan yapımlarından "Arturo Ui’nin Önlenebilir Tırmanışı", kolektif performansın zirvesi kabul edilen "Yılın Ansamblı" ödülünü göğüsledi.

Ege’nin sanat gecesinde alkışlar dinmedi

Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi (AASSM), Ege Tiyatrolar Birliği tarafından düzenlenen görkemli bir törene ev sahipliği yaptı. Salon hıncahınç doluydu. İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Saygın İkiz, İzBBŞT Genel Sanat Yönetmeni Harun Özer, Jüri Başkanı Dr. Zeynep Nutku ve Ege Tiyatrolar Birliği Başkanı Metin Güler gibi tiyatro dünyasının kritik isimleri bu özel gecede aynı çatının altında buluştu.

Ödenekli Tiyatrolar Kategorisi’nde sekiz farklı dalda aday gösterilen İzBBŞT, sergilediği performansla jüriden tam not aldı. Dört ana kategoride gelen zafer, kurumun kısa sürede yakaladığı yüksek sanat standardını bir kez daha tescilledi.

"Arturo Ui" oyunculuk ödüllerini silip süpürdü

Gecenin en ivmeli başarısı, Bertolt Brecht'in zamansız eseri "Arturo Ui’nin Önlenebilir Tırmanışı" cephesinde yaşandı. Sahnedeki müthiş disiplin ve uyum, ekibe "Yılın Ansamblı" unvanını getirdi. Kolektif gücün yanına bireysel başarılar da eklendi.

Karakterine hayat verirken sergilediği yüksek tempoyla Enes İlçi, "Yılın Erkek Oyuncusu" ödülünü kucakladı. Aynı oyunda sahne alan genç yetenek Ege Derin ise "Yılın Genç Kuşak Erkek Oyuncusu" seçilerek gecenin en çok konuşulan isimlerinden biri oldu. İki oyuncunun sahnede yarattığı sinerji salondan büyük alkış aldı.

"Cadı Kazanı"na bir kupa daha

İzBBŞT’nin başarı grafiği tek oyunla sınırlı kalmadı. Sezonun bir diğer iddialı prodüksiyonu olan "Cadı Kazanı", kuruma bir kupa daha kazandırdı. Oyundaki karakter derinliği ve etkileyici sahne duruşuyla Başak Akbay Barmanbek, "Yılın Yardımcı Rolde Kadın Oyuncusu" ödülünü müzesine götürdü.

Dört farklı dalda gelen bu başarı, hem İzmirli tiyatrocuların emeğini taçlandırdı hem de kentteki tiyatro seyircisine güçlü bir sezonun sözünü verdi.