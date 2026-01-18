Son Mühür- Bir dönemin unutulmaz yapımları arasında yer alan Bez Bebek, yıllar sonra ortaya atılan iddialarla yeniden magazin gündeminin merkezine oturdu.

Dizide “Yağmur” karakterine hayat veren Asena Keskinci, geçmişe dair yaptığı açıklamalarla dikkat çekmişti. Keskinci’nin iddiaları sonrası gözler, dizinin başrol oyuncularından Evrim Akın’a çevrilmişti.

Çocuk oyuncudan yıllar sonra gelen çarpıcı itiraf

Asena Keskinci, dizinin çekimleri sırasında ailesinin zor bir süreçten geçtiğini ve anne-babasının boşanma aşamasında olduğunu dile getirmişti.

Keskinci, o dönemde Evrim Akın’ın kendisine söylediğini iddia ettiği sözlerin kendisini derinden etkilediğini belirterek, set ortamında psikolojik baskıya maruz kaldığını öne sürmüştü.

Sette psikolojik zorbalık iddiası gündemi sarstı

Genç oyuncu, set sürecinde yaşadıklarını anlatırken yalnızca sözlü baskı değil, psikolojik zorbalıkla da karşılaştığını iddia etmişti.

Keskinci’nin açıklamaları kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, iddialar magazin dünyasında tartışma yaratmıştı.

Yasak aşk iddiası tartışmaları büyüttü

Keskinci’nin, Evrim Akın’ın babasıyla yasak bir ilişki yaşadığı yönündeki iddiaları ise kamuoyunda en çok konuşulan başlıklardan biri olmuşt. Bu iddialar üzerine Evrim Akın sessizliğini bozarak bir basın toplantısı düzenlemişti.

Evrim Akın gözyaşlarıyla yanıt verdi

Basın toplantısında duygusal anlar yaşayan Evrim Akın, iddiaları kesin bir dille reddetmişti. Akın, “Algı operasyonu sinirimizi bozdu.

Oturduğum koltuktan kalkamıyorum. Ağlamaktan bitap oldum. İyilikten başka ne yaptım?” sözleriyle yaşadığı süreci anlatmıştı.

Eski röportaj yeniden gündemde

Tartışmalar devam ederken, Evrim Akın’ın Bez Bebek setinde çocuk oyuncularla ilgili yıllar önce verdiği bir röportaj sosyal medyada yeniden paylaşılmaya başlandı. Akın’ın o dönemde kullandığı ifadeler, bugünkü iddialarla birlikte yeniden yorumlandı.

“Kendi çocuklarım gibi görüyorum”

Evrim Akın, eski röportajında çocuk oyuncularla olan ilişkisini şu sözlerle anlatmıştı: “Çocuklar gelince heyecan ve eğlence katlanıyor.

Her şeye karşı ön yargısız olmaları ve yüksek enerjileri var. Kendi çocuklarım gibi görüyorum. Anne değilim ama her kadında annelik duygusu var.”

“Kardeşlerim gibi hepsi”

Akın açıklamasının devamında ise set ortamındaki bağı şu ifadelerle dile getirmişti: “Haftanın iki üç günü bir aradayız, ister istemez bir aile sıcaklığı oluşuyor. Kardeşlerim gibi hepsi… Onları çok seviyorum ve birlikte olmaktan büyük keyif alıyorum.”