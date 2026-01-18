Son Mühür/ Merve Turan- Türk televizyonunun tanınan isimlerinden Müge Boz, bu kez rol aldığı projelerle değil, yıllardır sessizce mücadele ettiği sağlık sorunuyla gündeme geldi.

Ekranların sevilen yüzü

“Çat Kapı Aşk”, “Leyla ile Mecnun” ve “Arka Sokaklar” gibi dizilerle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Müge Boz, kariyerindeki istikrarlı yükselişin yanı sıra enerjik kişiliğiyle de dikkat çekiyor.

Barselona’da evlilik, büyüyen bir aile

Müge Boz, basketbolcu Caner Erdeniz ile 2019 yılında Barselona’da evlenmişti. Aynı yılın kasım ayında çiftin ilk çocukları Vina dünyaya gelmişti.

Aile, 2024 yılında ikinci çocukları Rika’nın doğumuyla mutluluklarını pekiştirmişti. Sosyal medyada sık sık ailece yaptıkları tatiller ve pozitif paylaşımlarıyla öne çıkan Boz, bu kez çok daha kişisel bir konuyla takipçilerinin karşısına çıktı.

“Hazır değildim ama paylaşmak istedim”

Ünlü oyuncu, yayınladığı videoda duygularını şu sözlerle ifade etti: “Bu videoyu nasıl çektim hala bilmiyorum. Hazır değildim belki ama artık bildiklerimi, yaşadıklarımı paylaşmak istedim.”

“Öldürmez ama süründürür”

Müge Boz, yaklaşık 20 yıldır sedef hastalığıyla mücadele ettiğini belirterek, “20 yıldır anlamaya ve iyileştirmeye çalıştığım bir hastalığım var.

‘Öldürmez ama süründürür’ derler kendisi için” dedi. Boz’un bu açık yüreklilikle yaptığı paylaşım, kısa sürede çok sayıda destek mesajı aldı.

Sedef hastalığı nedir?

Sedef hastalığı; bağışıklık sisteminin aşırı aktif hale gelmesi sonucu cilt hücrelerinin normalden çok daha hızlı çoğalmasına neden olan, kronik ve bağışıklık kaynaklı bir cilt rahatsızlığıdır. En sık kafa derisi, dirsekler, dizler ve bel bölgesinde görülür.

Ciltte gümüş rengi pullarla kaplı, kırmızı, kabarık ve kaşıntılı lezyonlara yol açabilir. Hastalık bulaşıcı değildir ancak dönemsel alevlenmelerle seyredebilir.