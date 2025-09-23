Son Mühür - Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün tahminlerine göre, ülke genelinde yağış görülmeyecek. Kuzeydoğu bölgelerinin parçalı bulutlu, diğer bölgelerin ise az bulutlu ve açık bir hava hâkim olacak.

23 Eylül 2025 Hava durumu

MARMARA

BURSA 15°C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

ÇANAKKALE 17°C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL 18°C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ 13°C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE

A.KARAHİSAR 13°C, 29°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLİ 18°C, 35°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR 19°C, 31°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA 18°C, 35°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 20°C, 37°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA 20°C, 32°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 10°C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

ÇANKIRI 8°C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR 11°C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA 11°C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 9°C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE 12°C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

SİNOP 17°C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK 16°C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

BURDUR 13°C, 32°C

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ARTVİN 11°C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

RİZE 14°C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN 15°C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON 15°C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 2°C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

Az bulutlu ve açık

HATAY 17°C, 35°C

Az bulutlu ve açık

KARS 1°C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA 11°C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN 4°C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 11°C, 30°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 15°C, 32°C

Az bulutlu ve açık

MARDİN 16°C, 28°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT 16°C, 29°C

Az bulutlu ve açık