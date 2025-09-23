Son Mühür - Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün tahminlerine göre, ülke genelinde yağış görülmeyecek. Kuzeydoğu bölgelerinin parçalı bulutlu, diğer bölgelerin ise az bulutlu ve açık bir hava hâkim olacak.
23 Eylül 2025 Hava durumu
MARMARA
BURSA 15°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
ÇANAKKALE 17°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL 18°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ 13°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
A.KARAHİSAR 13°C, 29°C
Az bulutlu ve açık
DENİZLİ 18°C, 35°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR 19°C, 31°C
Az bulutlu ve açık
MANİSA 18°C, 35°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 20°C, 37°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA 20°C, 32°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 10°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
ÇANKIRI 8°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR 11°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA 11°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 9°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE 12°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
SİNOP 17°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK 16°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
BURDUR 13°C, 32°C
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ARTVİN 11°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
RİZE 14°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN 15°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON 15°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM 2°C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
Az bulutlu ve açık
HATAY 17°C, 35°C
Az bulutlu ve açık
KARS 1°C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA 11°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN 4°C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 11°C, 30°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP 15°C, 32°C
Az bulutlu ve açık
MARDİN 16°C, 28°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT 16°C, 29°C
Az bulutlu ve açık