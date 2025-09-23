Son Mühür - “Perperişan” şarkısına erişim engeli getirilen Mabel Matiz, hakkında açılan “müstehcenlik” soruşturması kapsamında dün sabah İstanbul Adliyesi’nde ifade verdi. İfadenin ardından savcılık, sanatçıya yurt dışına çıkış yasağı uyguladı.

Mabel Matiz’in avukatı, sanatçının yurt dışında üç konserinin bulunduğunu belirterek, hakkında verilen yurt dışına çıkış yasağının kaldırılması talebinde bulundu. Habertürk’ten Ceylan Sever’in haberine göre, savcılık bu talebi henüz karara bağlamadı.

Neler yaşandı?

Ünlü şarkıcı Mabel Matiz, “Perperişan” adlı şarkısındaki bazı ifadeler nedeniyle “müstehcenlik” suçlamasıyla soruşturma açılmıştı. Şarkısına erişim engeli getirilen ve hakkında soruşturma başlatılan Matiz, polis eşliğinde bilişim suçları birimine giderek ifade vermiş, çıkışta ise herhangi bir açıklamada bulunmamıştı.