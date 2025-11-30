Van-Hakkari kara yolunun 45’inci kilometresinde, sabah 09.30 sıralarında henüz plakası ve sürücüsü belirlenemeyen bir otomobil Zernek Baraj Gölü’ne yuvarlandı. Araçta üç kişinin bulunduğu değerlendiriliyor.

Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi

Kazanın ardından olay yerine AFAD, UMKE, jandarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Ekipler, hem göl çevresinde hem de su altında arama kurtarma çalışması başlattı.

2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı

Otomobilde bulunan üç kişiden ikisi sudan ölü olarak çıkarıldı. Kimlik tespit çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Kayıp kişi için aramalar devam ediyor

Araçta bulunduğu ifade edilen üçüncü kişiye ise henüz ulaşılamadı. AFAD ve dalgıç ekiplerinin göldeki arama kurtarma çalışmaları yoğun şekilde sürdürülüyor.