Piyasa uzmanları ve ekonomistler, 2026 yılı için asgari ücrete yüzde 25 ile yüzde 30 arasında bir artış yapılacağını öngörüyor. Bu beklenti, zincir marketlerin personel maaşlarında da benzer bir yükselişin olacağına işaret ediyor. Enflasyon verileri ve yaşam maliyetindeki artışlar, yapılacak zammın alt sınırını belirleyen en önemli etkenler arasında yer alıyor.

2026 BİM Kasiyer Maaşı Ne Kadar Olacak?

Ekonomik göstergeler ve asgari ücret beklentileri baz alındığında, BİM mağazalarında görev yapan personelin 2026 maaşları için şu senaryolar öne çıkıyor:

Taban Maaş Beklentisi: Mevcut durumda 23.000 TL – 24.000 TL bandında seyreden en düşük kasiyer maaşının, yüzde 25'lik bir asgari ücret zammı ile 28.750 TL seviyelerine, yüzde 30'luk bir artışla ise 30.000 TL bandına yükselmesi tahmin ediliyor.

Deneyim ve Yan Haklar: Mağaza kıdemi, kasa tazminatı ve performans primleriyle birlikte deneyimli bir kasiyerin aylık gelirinin 32.000 TL'yi aşabileceği belirtiliyor.

Mevcut BİM Personel Maaşları (2025 Verileri)

Zam oranı netleşmeden önce, 2025 yılı içerisinde BİM mağazalarında uygulanan ortalama maaş aralıkları şu şekilde gerçekleşti:

Kasiyer / Reyon Personeli: 23.000 TL – 25.000 TL

Mağaza Müdürü: 32.000 TL – 35.000 TL

Mağaza Müdür Yardımcısı: 27.500 TL – 30.000 TL

Part-Time Personel: 14.000 TL – 16.000 TL

Depo Personeli: 24.000 TL – 27.000 TL

BİM Çalışma Şartları ve Yan Haklar

BİM mağazalarında tam zamanlı çalışanlar haftada 45 saat mesai yaparken, haftalık bir gün izin hakkına sahip oluyor. Maaşlara ek olarak personele yemek kartı veya nakit yemek yardımı, yol ücreti ve mağaza performansına dayalı prim sistemi uygulanıyor. Ayrıca bayramlarda ve özel dönemlerde çalışanlara erzak yardımı veya hediye çeki gibi yan haklar da sağlanıyor. İşe alım süreçleri genellikle mağazalar üzerinden yapılan başvurular veya kariyer siteleri aracılığıyla yürütülüyor.