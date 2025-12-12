Henüz A101 yönetiminden 2026 yılı maaş zammına ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak ekonomi yönetiminin enflasyon hedefleri ve piyasa beklentileri, perakende sektöründe yüzde 25 ile yüzde 30 arasında bir ücret artışı olabileceğine işaret etti. Kesin rakamların, hükümetin asgari ücreti resmen ilan etmesinin ardından Ocak ayı başında netleşmesi öngörüldü.

2026 A101 Kasiyer Maaşı Ne Kadar Olacak?

Ekonomistlerin ve piyasa uzmanlarının değerlendirmelerine göre, 2026 yılında A101 personel maaşları, asgari ücret artış oranına paralel olarak şekillenecek. Mevcut durumda net 22 bin 104 lira seviyesinde olan taban maaşların, olası zam senaryolarına göre şu seviyelere çıkması bekleniyor:

Yüzde 25 Zam Senaryosu: Eğer asgari ücrete yüzde 25 artış yapılırsa, en düşük kasiyer maaşının 27 bin 630 TL seviyesine yükselmesi öngörülüyor.

Yüzde 30 Zam Senaryosu: Artış oranının yüzde 30 olması durumunda ise bu rakamın yaklaşık 28 bin 735 TL bandına çıkması tahmin ediliyor.

Deneyim ve Prim Etkisi: Bu rakamlar taban ücretleri temsil ederken; mağaza kıdemi, medeni durum (AGİ yerine geçen sistem) ve mağaza içi satış primleriyle birlikte deneyimli bir kasiyerin eline geçecek tutarın 30 bin TL'yi aşabileceği belirtildi.

Mevcut A101 Personel Maaşları (2025 Verileri)

Zam oranı netleşmeden önce çalışanların mevcut gelir durumları da dikkate alındı. 2025 yılı verilerine göre A101 bünyesinde farklı pozisyonlarda çalışan personelin ortalama maaş aralıkları şu şekilde gerçekleşti:

Kasiyer / Reyon Görevlisi: 22.103 TL – 26.000 TL

Mağaza Müdürü: 27.000 TL – 32.000 TL

Müdür Yardımcısı: 24.500 TL – 27.000 TL

Part-Time Personel (Haftalık 30 Saat): 11.000 TL – 13.000 TL

Depo Personeli: 23.000 TL – 25.000 TL

Çalışma Şartları ve Başvuru Süreci

A101 mağazalarında çalışma düzeni genellikle vardiyalı sistem üzerinden yürütülüyor. Tam zamanlı çalışanlar haftada 45 saat mesai yaparken, haftada bir gün izin kullanıyor. Maaşlara ek olarak personele yemek kartı veya yemek ücreti, yol parası ve performansa dayalı prim ödemeleri yapılıyor. İşe alım süreçleri ise genellikle kariyer siteleri, İŞKUR veya mağazalardaki başvuru formları üzerinden yürütülüyor. Adaylardan en az lise mezunu olmaları ve vardiyalı çalışmaya uyum sağlamaları beklendi.