Son Mühür- Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu , Can Holding’e bağlı şirketlere kayyum atandığını duyurdu. Holding bünyesindeki Show TV, Habertürk ve Bloomberg HT’ye de el konulurken, özellikle Show TV’de yayınlanan popüler dizilerin geleceği gündeme oturdu.

121 şirkete el konuldu

İstanbul Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Can Holding yöneticileri Mehmet Şakir Can, Kemal Can ve Kenan Tekdağ’ın da aralarında bulunduğu 10 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.



Soruşturma çerçevesinde “suç örgütü kurmak”, “kaçakçılık”, “dolandırıcılık” ve “kara para aklama” suçlamaları yöneltilen holdingin 121 şirketine kayyum atandı.

Show TV’deki diziler tartışma yarattı

Gelişmelerin ardından sosyal medyada en çok konuşulan başlık Show TV’deki dizilerin akıbeti oldu. Yeni sezonu başlayacak Kızılcık Şerbeti ve Bahar dizilerinin yanı sıra, ekrana gelmeye hazırlanan Veliaht ve Bereketli Topraklar dizilerinin bu süreçten etkilenip etkilenmeyeceği merak konusu oldu.

Bazı kullanıcılar dizilerin yayınlanıp yayınlanmayacağını araştırırken, diğer bir kesim bu durumun gündemin önüne geçmesini eleştirdi.

Show TV’nin yayın akışında herhangi bir değişiklik yapılmadı. Kanalın resmi yayın planına göre, bu akşam saat 20.00’de başrollerinde Akın Akınözü ve Serra Arıtürk’ün yer aldığı Veliaht dizisi ilk bölümüyle ekranlara gelecek.