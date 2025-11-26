Son Mühür- Son dönemde reytinglerde gerileme yaşayan Bahar: Çiçek Açmaya Hazır Mısın? dizisi hakkında final iddiaları gündeme gelmişti. Yeni transferlere ve yenilenen hikâyeye rağmen reytinglerde beklenen yükseliş sağlanamayınca dizinin geleceği tartışma konusu olmuştu. Show TV, izleyicilerin merak ettiği soruya yanıt vererek dizinin yayın akışıyla ilgili kararını duyurdu.

Yayın günü pazar akşamına alındı

Üç sezondur salı akşamları ekrana gelen Bahar dizisinin yeni bölümü, alınan kararla birlikte 7 Aralık Pazar gününe taşındı. Bu değişiklikle dizinin farklı bir izleyici kitlesine ulaşması hedefleniyor.

Yeni dizi “Rüya Gibi” salı akşamı başlıyor

Show TV, yayın gününün değişmesiyle birlikte yeni dizisi Rüya Gibi için de tarih verdi. Yeni yapım, 2 Aralık Salı akşamı izleyiciyle buluşarak yayın hayatına başlayacak.

Bahar’ın güçlü oyuncu kadrosu dikkat çekiyor

Yeni sezonunda da iddiasını korumayı hedefleyen dizinin oyuncu kadrosunda Demet Evgar, Buğra Gülsoy, Mert Turak, Ecem Özkaya, Elit Andaç Çam, Esra Rusan, Hayal Köseoğlu, Füsun Demirel ve Hatice Aslan gibi birçok önemli isim yer alıyor.