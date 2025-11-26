Son Mühür- "Kızılcık Şerbeti" dizisinde Sıla Türkoğlu, Emrah Altıntoprak, Ece İrtem ve Batuhan Bozkurt Yüzgüleç’in ayrılığı konuşulurken, set kulislerini hareketlendiren yeni bir gelişme yaşandı.

Son kriz, dizinin başrollerinden Doğukan Güngör’ün yapımın resmi sosyal medya hesabını takip etmeyi bırakmasıyla alevlendi.

“Seray Kaya’nın adının önce yazılmasına kızdı”

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın aktardığı bilgiye göre ; Güngör, diziye yeni katılan Seray Kaya’nın adının jenerikte kendi adından önce konumlandırılmasına tepki gösterdi. Bu nedenle dizinin resmi Instagram hesabını takipten çıktığı öne sürüldü.

Seray Kaya’dan ilk açıklama: “Hiç ilgilenmiyorum”

Ortaya çıkan iddialar üzerine Seray Kaya’ya set çıkışında Doğukan Güngör’ün bu hareketi soruldu. Kaya, konuya dâhil olmak istemediğini belirterek şu yanıtı verdi:

“Öyle bir şey olduğunu sanmıyorum. Bu konuyla da hiç ilgilenmiyorum. Çünkü hiçbir bilgim yok. Muhatabı ben değilim, bence onu Doğukan’la konuşun.”

Dizide dengeler değişiyor

Son ayrılıkların ardından yeniden şekillenen Kızılcık Şerbeti kadrosunda yaşanan bu takip hamlesi, dizinin sosyal medya gündemini de hareketlendirdi.

İzleyiciler bir yandan yeni sezon dinamiklerini merak ederken diğer yandan oyuncular arasındaki olası gerilim tartışılıyor.