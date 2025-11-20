Son Mühür / İzmir Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü, aralarında çeşitli sektörlerden çok sayıda şirketin bulunduğu onlarca firmaya toplam 57 milyon 19 bin 560,23 TL tutarındaki SGK borçları için tebligat ilanı yayınladı. İzmir Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Hasan Tahsin Sosyal Güvenlik Merkezi’nden yapılan açıklamada, borçlulara ait sigorta primi, idari para cezaları ve fer’i borçların daha önce 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu kapsamında bilinen adreslere gönderildiği ancak muhataplara ulaşılmadığından tebligat yapılamaması üzerine ilanen duyuru yoluna gidildiğinin altı çizildi. Borçlu görünen işveren ve sigortalıların, ilanın yayımlandığı tarihten itibaren bir ay içinde bizzat veya vekalet yoluyla İzmir Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü’ne başvurmaları istendi. Açık adreslerin taahhütlü mektup ya da telgrafla bildirilmesi halinde tebliğin adreslerine yapılacağı belirtildi. Bir aylık sürede başvuru yapılmaması durumunda ise tebliğin ilan yoluyla yapılmış sayılacağı vurgulandı.

Birçok farklı kolda hizmet veren işletmeler var

SGK’nın ilanında yer alan şirket ve kişiler arasında; inşaat, gıda, tekstil, mobilya, enerji, taşımacılık, turizm, emlak, temizlik, güvenlik, kimya, tarım ve hizmet sektörlerinde faaliyet gösteren çok sayıda işletme bulunuyor.

Listede öne çıkan bazı firma ve kişi isimleri şöyle:

Yıldızhanlar Petrol Ürünleri Taşımacılık İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti.

Balans Kimya ve Tekstil Ticaret ve Sanayi Ltd. Şti.

Bilos Emlak İnşaat Turizm Otelcilik Tekstil İthalat İhracat San. Tic. Ltd. Şti.

Hüseyinoğulları Botanik Fidancılık Orman Ürünleri İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti.

ATH İnşaat Metal Yedek Parça Tekstil Orman Ürünleri Temizlik Züccaciye Paz. Ltd. Şti.

NSİ Vending Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti.

Magnum Opus Dış Ticaret Turizm İnşaat San. Tic. Ltd. Şti.

A1 BNG Turizm İnşaat Dekorasyon İthalat ve İhracat Ltd. Şti.

Maya İş Gücü Hizmetleri A.Ş. – Evrensel Tema İç ve Dış Tic. Ltd. Şti. Adi Ortaklığı

HTK İnsan Kaynakları Temizlik Mühendislik Otomasyon Taahhüt San. ve Tic. A.Ş.

Yamaç Mermer Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.

Wintec Hazır Doğrama Profil San. ve Tic. Ltd. Şti.

Eylül Temizlik Hizmetleri ve Özel Güvenlik Sistemleri Tic. Ltd. Şti.

SGL Denizcilik Deniz ve Kara Taşımacılığı Petrol Ürünleri Turizm İnşaat San. ve Tic. A.Ş.

Berkin Güzen Mobilya Dekorasyon Turizm Tekstil Tic. Ltd. Şti.

Toplamda 100’ün üzerinde firma ve şahıs listede yer alıyor.