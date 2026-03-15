Gedik Yatırım temettü haberleri, özellikle uzun vadeli yatırımcılar ve pasif gelir stratejisi izleyenler tarafından merakla bekleniyor. Peki GEDIK hisse sahipleri ne kadar temettü alacak ve ödeme ne zaman yapılacak? İşte tüm detaylar.

Gedik Yatırım temettü tutarı ne kadar?

Gedik Yatırım, pay sahiplerine hisse başına brüt 0,3750 TL nakit temettü dağıtacak. Stopaj kesintisi sonrası yatırımcıların eline geçecek net tutar ise 0,3187 TL olarak belirlendi. Son kapanış fiyatı üzerinden yapılan hesaplamaya göre bu rakam yaklaşık yüzde 5,70 temettü verimine karşılık geliyor.

Geçen yıl hisse başına net 0,4250 TL temettü ödeyen Gedik Yatırım, bu yıl biraz daha düşük bir dağıtım gerçekleştirecek. Ancak yüzde 5'in üzerindeki verim oranı, sektör ortalamasıyla kıyaslandığında hâlâ cazip bir seviyede bulunuyor.

GEDIK temettü tarihleri ne zaman?

Gedik Yatırım hisselerinde nakit kâr payı hak kullanım tarihi 16 Mart 2026 Pazartesi olarak açıklandı. Bu tarih, temettü almaya hak kazanmak için hissenin portföyde bulunması gereken son gün anlamına geliyor. Temettü ödemesi ise 18 Mart 2026 Çarşamba günü yatırımcıların hesaplarına aktarılacak.

Hisse fiyatında 16 Mart itibarıyla temettü miktarı kadar düzeltme uygulanacağını da hatırlatmak gerekiyor. Bu durum borsa terminolojisinde "temettü düşümü" olarak biliniyor ve her temettü dağıtan hisse için standart bir uygulama.

Gedik Yatırım hakkında kısa bilgi

Gedik Yatırım Menkul Değerler, Borsa İstanbul'da GEDIK koduyla işlem gören bir aracı kuruluş. Şirketin halka açıklık oranı yüzde 13,53 seviyesinde bulunuyor. 15 Mart 2026 itibarıyla piyasa değeri yaklaşık 11,2 milyar TL civarında. Son açıklanan finansal tablolara göre şirket, 1,5 milyar TL'nin üzerinde net kâr elde etti.

GEDIK hisse fiyatı son bir yılda yüzde 52'nin üzerinde değer kazanarak yatırımcısına önemli bir getiri sağladı. İki yıllık performansa bakıldığında ise bu oran yüzde 73'ü aşıyor. Şirketin güçlü finansal tablosu ve düzenli temettü politikası, uzun vadeli yatırımcılar açısından dikkat çekici bir tablo ortaya koyuyor.

Temettü dağıtımının ardından hissenin kısa vadeli seyri, piyasa koşulları ve genel borsa performansına bağlı olarak şekillenecek. Aynı gün Aygaz, Ford Otosan ve Tüpraş gibi büyük şirketler de temettü dağıtacağından 16 Mart borsada yoğun bir gün olarak öne çıkıyor.

Bu yazı yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır.