Türkiye'nin ihracat potansiyelini artırmak ve yerli üreticinin küresel pazarda rekabet gücünü korumak adına uygulanan Dahilde İşleme Rejimi (DİR), şubat ayında da sektör temsilcilerinin odağında yer aldı. Ticaret Bakanlığı tarafından paylaşılan güncel verilerle birlikte, yılın ikinci ayında dış ticaret teşviklerinden faydalanmaya hak kazanan şirketlerin listesi netleşti. Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğler, Türk firmalarının hammadde tedarikinde ihracat odaklı stratejilere yöneldiğini bir kez daha kanıtladı.

Altı yüz şirket için yeni ihracat kapısı aralandı

Şubat ayı içerisinde gerçekleştirilen başvuruları titizlikle inceleyen Ticaret Bakanlığı, toplamda 600 farklı firma adına dahilde işleme izin belgesi tanzim etti. Bu belgeler, ihracat taahhüdünde bulunan işletmelere, üretim aşamasında kullanacakları girdileri vergi muafiyeti ve çeşitli istisnalar eşliğinde ithal etme şansı tanıyor. Söz konusu hamle, özellikle döviz kurlarındaki hareketliliğin maliyet yönetimi üzerindeki baskısını hafifletirken, Türk ürünlerinin dünya pazarındaki fiyat avantajını da doğrudan destekliyor.

Satış ve teslimat izinlerinde güncel durum

Bakanlık tarafından yayımlanan kapsamlı listelerde sadece dış ticaret değil, iç piyasaya yönelik stratejik adımlar da yer buldu. Resmi veriler ışığında, şubat süresince 16 firma için yurt içi satış ve teslim belgesi onaylanırken, yurt dışındaki üretim süreçlerini yönetmek isteyen 7 işletmeye ise hariçte işleme izin belgesi verildi. Bu veriler, şirketlerin sadece ham madde ithalatında değil, aynı zamanda yurt içindeki tedarik zincirlerinde ve sınır ötesi operasyonel süreçlerinde de devlet teşviklerinden aktif bir şekilde yararlandığını ortaya koyuyor.

İptal edilen belgeler ve mevzuat düzenlemeleri

Dahilde İşleme Rejimi’nin dinamik yapısı gereği, bazı projelerde revizyonlar ve geri çekilmeler de yaşandı. Bakanlığın duyurusuna göre, ilgili firmaların kendi başvuruları ve talepleri doğrultusunda, daha önce düzenlenmiş olan 23 adet dahilde işleme izin belgesi resmi olarak iptal edildi. Süreçlerin takibi ve şeffaflık ilkesi çerçevesinde yayımlanan bu listeler, ihracatçının değişen piyasa koşullarına göre strateji güncellediğinin bir göstergesi olarak kabul ediliyor. Ticaret Bakanlığı, ihracat hedeflerine ulaşma yolunda firmalara sunduğu bu bürokratik kolaylıklarla, üretim çarklarının kesintisiz dönmesine katkı sağlamayı sürdürüyor.

