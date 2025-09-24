Son Mühür/Gamze Eskiköy- İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, 2024 yılında 3 milyar 267 milyon TL bütçe ile faaliyet gösterdi. Yıl sonunda giderler 2 milyar 703 milyon TL, gelirler ise 3 milyar 499 milyon TL olarak kaydedildi. Döner sermaye işletmesi 2024’te 305 milyon TL gelir elde etti ve yılı 23,8 milyon TL kârla tamamladı. Üniversite ayrıca AB projeleri ve TÜBİTAK hibelerinden 7,9 milyon TL bütçe dışı kaynak kullandı .

Denetim görüşü

Sayıştay, üniversitenin mali tablolarını genel olarak güvenilir buldu ancak önemli hatalara dikkat çekti:

“Taşınır malların devirlerinde gelir kaydı yapılması sonucu 625 bin TL fazla gelir kaydedildi.”

“Kıdem tazminatı karşılığı ayrılmaması nedeniyle mali tablolar 52,4 milyon TL eksik gösterildi.”

Sayıştay, taşınır devir işlemlerinde gelir hesabı kullanılmaması gerekirken kullanıldığını belirledi. Raporda, “625.553,76 TL tutarında fazla gelir kaydedilmiştir” denildi .

Kıdem tazminatı karşılığı ayrılmadı

Üniversitenin mali tablolarında 52,4 milyon TL’lik kıdem tazminatı karşılığının ayrılmadığı tespit edildi. Sayıştay, “Üniversitenin mali durumunu olduğundan daha iyi göstermektedir” ifadesini kullandı .

Taşınır kaydında eksiklikler

Rapora göre, binlerce demirbaş kaydında noksan ve fazlalar bulundu:

12.849 adet taşınır kaydı noksan,

7.435 adet taşınır kaydı fazla,

10.308 adet taşınır ise yanlış kodlarda görünüyor.

Bu durum “üniversitenin taşınır kayıtlarının güvenilirliğini zedelemektedir” şeklinde değerlendirildi .

Bitmeyen inşaatlar: 2.118 günlük bekleyiş!

Diş Hekimliği Fakültesi hizmet binası yapım işinin 13.06.2018’de başladığı, 25.02.2020’de bitirilmesi gerekirken hâlâ tamamlanamadığı tespit edildi.

Raporda şu ifadeler yer aldı:

“İşin üzerinden 2.118 gün geçmesine rağmen yapı tamamlanamamıştır.”

“Sözleşme bedeli 132.796.000 TL iken ek sözleşmelerle maliyet 229.825.000 TL’ye ulaşmıştır.”

Sayıştay, işin hâlen devam ettiğini ve kamu kaynaklarının etkin kullanılmadığını vurguladı .

Öğrenci payı ayrılmadı

Tezsiz yüksek lisans programlarından elde edilen gelirlerden öğrencilere %10 pay ayrılması gerekirken bunun yapılmadığı belirlendi. Raporda, “Öğrenci payları 2024 yılında bütçeye gelir kaydedilmiştir” denildi .

TTO A.Ş. üzerinden yapılan işlemler

Üniversitenin Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) A.Ş. üzerinden yazılım hizmetleri aldığı ancak bu yazılımların dışarıdan temin edilerek üniversiteye fatura edildiği belirtildi. Sayıştay, “Bu durum kamu kaynaklarının verimli kullanılmaması riskini doğurmaktadır” uyarısında bulundu .

Sayıştay raporunda İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi’nin mali tablolarında genel güvenilirlik bulunduğu ancak milyonluk muhasebe hataları, bitmeyen inşaatlar, öğrenci payı eksiklikleri ve taşınır kayıt sorunlarının acilen giderilmesi gerektiği vurgulandı.

Raporda şu uyarı da yer aldı:

“Kıdem tazminatı karşılığı ayrılmalı, taşınır kayıtları düzeltilmeli, öğrenci payları mevzuata uygun şekilde ödenmeli ve inşaat süreçlerinde kamu kaynakları etkin kullanılmalıdır.”