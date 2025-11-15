Yurt dışı seyahatlerinde mobil internetin yavaşlaması artık yaygın bir sorun haline geldi. Bağlantı uzmanları, bunun çoğunlukla operatörden değil, telefonların seyahat sonrasında otomatik olarak seçtiği ağdan kaynaklandığını belirtiyor. Cihazların havalimanındaki ilk roaming ağına bağlanıp daha sonra bu bağlantıyı değiştirmemesi, kullanıcıları zayıf sinyal altında bırakabiliyor.

Telefonlar neden havalimanı ağında takılı kalıyor?

Uzman Vykintas Maknickas, akıllı telefonların yabancı bir ülkeye indiğinde çevredeki ağları taradığını ve mevcut en güçlü sinyale otomatik olarak kaydolduğunu ifade ediyor. Eğer ülkede birden fazla roaming ortağı bulunuyorsa cihazın çoğunlukla havalimanındaki sinyali tercih ettiğini, kullanıcı başka bir bölgeye geçse bile bu bağlantıyı sürdürdüğünü belirtiyor. Bu durum otel, ev veya ofise geçildiğinde internetin yavaşlamasına ya da kesinti yaşanmasına yol açıyor.

Uçak modu yöntemi bağlantıyı sıfırlıyor

Maknickas’a göre bu sorun son derece basit bir yöntemle ortadan kaldırılabiliyor. Kullanıcının konaklayacağı yere ulaştığında telefonunu 10–20 saniyeliğine uçak moduna alması, cihazın bağlantıyı sıfırlamasını sağlıyor. Uçak modu kapatıldığında telefon yeniden ağ taraması yapıyor ve bulunduğu konum için en güçlü baz istasyonuna bağlanıyor. Bu kısa işlem, mobil internet hızında belirgin bir iyileşme yaratıyor.

Uygulaması kolay kısa reset

Yöntemin uygulanışı da oldukça pratik. Seyahat eden kişinin önce iniş sırasında telefonun normal şekilde bağlanmasına izin vermesi gerekiyor. Konaklama adresine ulaşıldığında uçak modu 10–20 saniye açılıp kapatılıyor. Bu sırada cihaz yeniden bağlantı seçimi yapıyor ve daha güçlü bir 4G ya da 5G sinyali bulabiliyor. Böylece zayıf havalimanı ağı yerine bulunduğu bölgedeki en iyi yerel baz istasyonuna geçiş sağlanıyor.

Ücretsiz ve etkili bir çözüm

Uzmanlara göre bu işlem, herhangi bir ek ayar gerektirmeden mobil internet hızını artırabilecek en kolay yöntemlerden biri. Seyahat edenlerin yalnızca birkaç saniyelik bir uçak modu yenilemesiyle çok daha güçlü ve stabil bir bağlantı elde edebileceği belirtiliyor. Bu sayede hem iletişim hem de mobil veri kullanımı kesintisiz şekilde devam edebiliyor.