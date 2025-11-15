Bahar dizisinin konuk oyuncusu olarak öne çıkan Perihan Ünlücan’ın diziye katılması gündemde geniş bir şekilde yer buldu. Diziye getirdiği taze kan ve oynayacağı karakterin hikâyedeki etkisi, yeni bölümler öncesi ilgiyle bekleniyor. Dizi dünyasında adından söz ettiren Perihan Ünlücan, geçmiş performansları ve oyunculuk kariyeriyle kısa sürede ilgi odağı oldu.

Yapımın yeni bölümlerinde hikâyeye dahil olan Perihan Ünlücan, özellikle Bahar dizisindeki karakteriyle ilgili detayların yanı sıra daha önceki projeleriyle de gündemi meşgul ediyor. Bahar dizisinin takipçileri ve televizyon izleyicileri Perihan Ünlücan’ın hayatı, eğitimi, mesleki geçmişi ve canlandıracağı karakter hakkında detaylı bilgi edinmek istiyor.

Perihan Ünlücan’ın Hayatı ve Eğitimi

Perihan Ünlücan, 28 Şubat 1984 tarihinde İstanbul’da dünyaya geldi. Lise eğitimini Cağaloğlu Anadolu Lisesi’nde tamamladıktan sonra yüksek öğrenimini Kocaeli Üniversitesi Fizik Bölümü’nde bitirdi. Eğitim hayatının ardından oyunculuk dünyasına adım atan Ünlücan, kısa süre içinde televizyon sektöründe kendi yerini buldu. Fiziksel özellikleriyle ve doğal oyunculuk stiliyle dikkat çekti; boyu 1.76 metre olan Ünlücan, sektörün ilgi gören isimleri arasında yer aldı. Kariyerinin ilk yıllarında reklam projelerinde yer aldıktan sonra dizi ve film alanında çeşitli roller üstlendi.

Bahar Dizisindeki Rolü

Perihan Ünlücan, Bahar dizisinin 59. bölümünde Gülay karakteriyle seyirci karşısına çıktı. Gülay karakteri, çocukluk yıllarında yaşadığı kilo sorunları nedeniyle zorbalıkla karşılaştı ve yetişkinliğinde güzellik ile zayıflık takıntısını hayatında merkeze aldı. Ayrıca bu takıntıyı kendi kızı üzerinde de uygulayan Gülay, diziye katılmasıyla birlikte özellikle anne-kız ilişkisi odaklı sahneleri ile konuşulmaya başlandı. Bahar dizisine konuk olan Perihan Ünlücan’ın canlandırdığı karakter, izleyiciler tarafından da merakla takip ediliyor.

Oynadığı Dizi ve Filmler

Perihan Ünlücan, kariyerinde birçok önemli dizi ve filmde rol aldı. Televizyon projeleri arasında Kış Masalı, Keskin Bıçak, 20 Dakika, Karadayı, Hatırla Gönül, Kırlangıç Fırtınası, Kayıtdışı ve Arka Sokaklar bulunuyor. Özellikle Arka Sokaklar dizisinde canlandırdığı Avukat Başak karakteriyle geniş bir izleyici kitlesine ulaştı. Ayrıca Bahar dizisindeki konuk oyunculuğu ile dikkatleri yeniden üzerine çekti. Sinema alanında ise Polis Akademisi Alaturka, Ver Kaç, Cingöz Recai, Hürkuş Göklerdeki Kahraman ve Son Şaka gibi filmlerde çeşitli roller üstlendi. Televizyon ve sinema performanslarıyla tanınan Perihan Ünlücan, farklı karakterlerle ekranlarda yer almaya devam ediyor.