Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) henüz yeni döneme ilişkin resmi çalışma takvimini açıklamadı ancak önceki yıllardaki uygulamalar güçlü ipuçları sunuyor. Peki okullar ne zaman açılacak, tatil dönemleri nasıl şekillenecek? Şu an devam eden 2025-2026 eğitim öğretim yılı 26 Haziran 2026 Cuma günü karnelerin dağıtılmasıyla sona erecek. Yaklaşık iki buçuk aylık yaz tatilinin ardından yeni dönemin eylül ayında başlaması bekleniyor.

2026-2027 eğitim öğretim yılı ne zaman başlayacak?

MEB'in son yıllardaki uygulamalarına bakıldığında okullar genellikle eylül ayının ilk veya ikinci haftasında açılıyor. 2025-2026 döneminde dersler 8 Eylül 2025 Pazartesi günü başlamıştı. Bu düzen dikkate alındığında 2026-2027 eğitim öğretim yılının 7 Eylül 2026 Pazartesi ya da 14 Eylül 2026 Pazartesi günü başlaması kuvvetle muhtemel. Eğitim çevrelerinde her iki tarih de konuşuluyor.

Uyum haftası ne zaman yapılacak?

Okul öncesi ve ilkokul 1. sınıfa başlayacak öğrenciler için uygulanan uyum haftası, okulların resmi açılışından bir hafta önce gerçekleştiriliyor. Aynı uygulamanın devam etmesi durumunda uyum eğitimlerinin 31 Ağustos – 4 Eylül 2026 tarihleri arasında yapılması bekleniyor. Bu süreçte küçük öğrenciler sınıf öğretmenleriyle tanışarak okul ortamına alışma fırsatı buluyor.

Yarıyıl tatili ve ara tatil tarihleri ne zaman?

MEB'in yıllardır sürdürdüğü takvim düzenine göre yarıyıl (sömestr) tatili genellikle ocak ayının üçüncü haftasında başlıyor ve iki hafta sürüyor. 2026-2027 dönemi için sömestr tatilinin ocak 2027'nin ortasında başlaması öngörülüyor.

Ara tatiller ise birer haftalık sürelerle planlanıyor. Birinci dönem ara tatilinin Kasım 2026'nın ikinci haftasında, ikinci dönem ara tatilinin ise Mart 2027'de yapılması bekleniyor. Bu tatil dönemleri öğrencilerin dinlenmesi ve motivasyonlarını tazelemesi açısından büyük önem taşıyor.

Okullar ne zaman kapanacak?

Önceki eğitim öğretim yılları dikkate alındığında 2026-2027 dönemi Haziran 2027'nin son haftasında karnelerin dağıtılmasıyla tamamlanması bekleniyor. Kesin tarihler MEB'in yaz aylarında yayımlayacağı resmi çalışma takvimi ile netlik kazanacak. Bakanlığın genellikle mayıs-haziran döneminde bir sonraki yılın takvimini açıkladığı biliniyor.