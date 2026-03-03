Feryal Gülman, 29 yıllık eşi Kemal Gülman ile tam dokuz yıl süren boşanma davası Aralık 2022'de sonuçlandıktan sonra ilk kez yeni bir beraberlikle magazin gündemine düştü. Çiftin çevrelerinin de bu yeni birlikteliği olumlu karşıladığı ve birbirlerine çok yakıştırdıkları aktarılıyor.

Feryal Gülman kimdir?

Feryal Gülman (kızlık soyadı Sarımuratoğlu), 1964 yılında Ankara'da dünyaya geldi. 7 yaşında ailesiyle birlikte İstanbul'a yerleşen Gülman, küçük yaşta babasını kaybetti. Eğitimini İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'nde tamamladı. İş hayatına Alarko'da başlayan Gülman, ardından Leyla Alaton ile birlikte bir emlak pazarlama grubu kurdu ve gayrimenkul alanında seminerler verdi.

TOKİ'deki başarılı kariyeri

25 yaşında Ankara'dan gelen TOKİ Daire Başkanlığı teklifini kabul eden Feryal Gülman, 40 kişilik bir ekibin yöneticiliğini üstlendi. Halkalı Konutları, Eryaman Konutları ve Ataköy 7-8. Kısım Konutları gibi büyük projelerin satışları onun döneminde gerçekleşti. Ankara'da geçirdiği bir yılın ardından Gülman Group'un patronu Kemal Gülman'dan evlilik teklifi aldı ve işinden ayrıldı. Tekliften sadece 21 gün sonra çift dünya evine girdi.

Boşanma süreci Türkiye'yi sarstı

Aralarında 32 yaş fark bulunan çiftin evliliği 2013 yılında sona ermeye başladı. Feryal Gülman, eşinin kendisini aldattığını öne sürerek boşanma davası açtı. 9 yıl süren ve Türkiye'nin en çok konuşulan boşanma davalarından birine dönüşen süreç, Aralık 2022'de karara bağlandı. Bu evlilikten Aslan Kemal adında bir oğulları bulunan Gülman, boşanma sürecinde eşinin genç sevgilisiyle aynı uçakta denk gelmesi gibi olaylarla da magazin gündeminde sıkça yer aldı. Instagram'da 238 bini aşkın takipçiye sahip olan Feryal Gülman, sosyal medyada da aktif bir profil çiziyor.