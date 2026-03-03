Mustafa Kök, konuyla ilgili daha önce sosyal medya hesabından bir açıklama yapmıştı. Bu açıklamada 2020 yılından kalan bir davası olduğunu, o dönemde yaklaşık 5 ay cezaevinde kaldığını ve ardından 5 yıl boyunca herhangi bir olaya karışmaması gerektiğinin kendisine bildirildiğini aktardı. Ancak bir araç sürücüsüyle yaşadığı problem nedeniyle yeniden ceza aldığını ve bunun haksız olduğunu düşündüğünü belirtti.

Mustafa Kök ile aynı isme sahip bir başka kişi trafikte şiddet olayına karıştı. Haberlere de konu olan acı olayın detayları şu şekilde:

Antalya’nın Serik ilçesinde park halindeki otomobilde baba ile oğlu arasında çıkan tartışma kanlı bitti. Emekli Mustafa Kök (62), aralarında uzun süredir sorun olduğu belirtilen oğlu İsmail Kök (26) ile araç içinde tartıştıktan sonra belindeki tabancayı çıkarıp “Yeter artık seni öldüreceğim” diyerek ateş etti. Boynundan vurulan İsmail Kök olay yerinde hayatını kaybetti. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edilirken, baba Mustafa Kök’ün araçta oğlunun cesedinin yanında ekipleri beklediği öğrenildi. Olayın, baba ile oğlun birlikte yemek yiyip alkol aldıktan sonra yaşandığı, aralarındaki aile içi gerilimin tartışmayı büyüttüğü belirtildi. Gözaltına alınan Mustafa Kök, işlemlerinin ardından “kasten adam öldürmek” suçlamasıyla adliyeye sevk edildi ve gazetecilerin sorusu üzerine pişman olduğunu söyledi. İsmail Kök’ün cenazesi otopsi işlemlerinin ardından toprağa verildi.

Mustafa Kök gerçekten cezaevinde mi?

Bu konuda kamuoyuna yansıyan bilgiler birbiriyle çelişiyor. Bazı kaynaklara göre Mustafa Kök hakkında hukuki bir süreç devam ediyor ve kendisi cezaevinde bulunuyor. Ancak farklı kaynaklar, cezaevine giren kişinin isim benzerliği taşıyan başka biri olduğunu ve Eda Kök'ün eski eşiyle bir ilgisinin bulunmadığını öne sürüyor. Taraflardan bu konuda net bir resmi açıklama gelmedi.

Eda Kök ve Mustafa Kök boşandı mı?

Eda Kök ile Mustafa Kök arasındaki ayrılık iddiaları, fenomenin sosyal medya hesaplarındaki değişikliklerle iyice güçlendi. Eşine ait tüm fotoğrafları silen ve "Her şey sizle artık" notuyla çocuklarına seslenen Eda Kök, boşanma sürecine girdiği yönünde güçlü sinyaller verdi. Çifte yakın kaynaklar ayrılığın temelinde fikir ayrılıkları olduğunu aktarıyor. Boşanma sürecinin medeni hukuk çerçevesinde ve anlaşmalı şekilde ilerlediği belirtiliyor.

Eda Kök kimdir?

Eda Kök, 1994 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Aslen Tekirdağlı olan fenomen, Esenler Anadolu Lisesi mezunu. Genç yaşta dedesinin yönlendirmesiyle eczanede çalışmaya başlayan Kök, yaklaşık 5 yıl Esenler ve Güngören'de eczacı kalfalığı yaptı. Zamanla sosyal medyada ürettiği içeriklerle tanındı ve TikTok ile Instagram platformlarında milyonlarca takipçiye ulaştı. "Gelin Evi" gibi televizyon programlarında da yer alan Eda Kök, @edakok59 kullanıcı adıyla mutfak, aile yaşamı ve günlük hayata dair videolar paylaşıyor.

2011 yılında Mustafa Kök ile tanışan Eda Kök, 2012'de evlendi. Çiftin Egeberk, Adalina ve Arya adında üç çocuğu bulunuyor. Fenomen, şu anda çocuklarıyla birlikte İstanbul'da yaşamını sürdürüyor.