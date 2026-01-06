Türk pasaportu, birçok ülkeye vizesiz giriş imkânı sağlarken bazı coğrafyalarda ciddi engellerle karşılaşılıyor. Diplomatik kısıtlamalar, katı bürokrasi ve yüksek maliyetler nedeniyle Türk vatandaşlarının vize almakta en çok zorlandığı 8 ülke öne çıkıyor.

Türkmenistan davetiye olmadan geçişe izin vermiyor

Orta Asya’nın en kapalı ülkelerinden biri olan Türkmenistan, vize başvurularında davetiye şartı arıyor. Ancak davetiye alınması, vizenin onaylanacağı anlamına gelmiyor. Ülke, dünya genelinde en düşük onay oranlarına sahip ülkeler arasında yer alıyor.

Eritre’de ülke içinde hareket bile izne bağlı

Eritre’ye vize almak sürecin yalnızca ilk adımı olarak görülüyor. Ülkeye giriş yapan yabancıların, başkent dışına çıkmak ya da şehirler arası yolculuk yapmak için ayrıca resmi izin belgesi alması gerekiyor.

Güney Kıbrıs’a doğrudan başvuru yapılamıyor

Türkiye ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi arasındaki diplomatik tanınmama durumu, vize sürecini zorlaştırıyor. Türkiye’den doğrudan başvuru yapılamadığı gibi KKTC üzerinden geçiş de yasal engellere takılıyor.

Norveç Schengen’in en katı ülkeleri arasında

Schengen bölgesinde yer alan Norveç, son yıllarda Türk vatandaşlarına en fazla vize reddi veren ülkelerden biri olarak öne çıkıyor. Ekonomik yeterlilik ve detaylı incelemeler süreci zorlaştırıyor.

Kuzey Kore bireysel turizme kapalı

Kuzey Kore’ye bireysel seyahat mümkün bulunmuyor. Türk vatandaşları, yalnızca devlet onaylı tur operatörleri aracılığıyla ülkeye kabul ediliyor. Seyahat boyunca görevliler eşliğinde hareket edilmesi zorunlu tutuluyor.

Bhutan’da seyahat yüksek maliyetle mümkün

Bhutan, kitle turizmini sınırlamak amacıyla günlük 200–250 dolar arasında değişen zorunlu turist vergisi uyguluyor. Rehber eşliğinde gezme şartı da ülkeyi en pahalı destinasyonlardan biri haline getiriyor.

İsrail sınırlarında uzun sorgular yapılabiliyor

İsrail vizesi alınmış olsa dahi sınır kapılarında Türk vatandaşlarını uzun ve detaylı mülakatlar bekleyebiliyor. Giriş-çıkış işlemleri, hassas güvenlik uygulamaları nedeniyle zaman alıyor.

Hindistan vize süreciyle yoruyor

Hindistan vizesi, karmaşık başvuru formları ve sürekli değişen sistem gereklilikleri nedeniyle gezginleri zorluyor. Randevu alma sürecinde yaşanan aksaklıklar dikkat çekiyor.

Seyahat planı yapmadan önce detaylı araştırma gerekiyor

Uzmanlar, bu ülkelere gitmeyi düşünenlerin vize süreçlerini önceden detaylı şekilde araştırması gerektiğini belirtiyor. Aksi halde zaman ve maddi kayıp yaşanabilceği ifade ediliyor.