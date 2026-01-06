Avrupa’yı etkisi altına alan dondurucu soğuklar ve Türkiye kapısına dayanan kar yağışı, sürücüleri sabah saatlerinde zorlu bir sınavla karşı karşıya bırakıyor. Özellikle gece boyunca soğuyan havayla birlikte ön camda oluşan buzlanma, sileceklerin cama yapışmasına neden olabiliyor.

Sabah işe yetişmeye çalışan sürücüler için bu durum hem zaman kaybı hem de ekipman zararı anlamına geliyor. Basit bir yöntem ise bu sorunun önüne geçiyor.

Sileceklerinize çorap takmanızın nedeni bu

Gece boyunca silecek lastikleri ön cama yapışabiliyor. Sabah silecekler çalıştırıldığında, donmuş lastikler yırtılabiliyor ya da silecek motoru zarar görebiliyor. Bir çift eski çorap, silecek ile cam arasında yalıtım sağlayarak bu riski azaltıyor.

Bu yöntem, yalnızca sabah konforunu artırmakla kalmıyor, aynı zamanda silecek lastiklerinin deforme olmasını önleyerek kullanım ömrünü uzatıyor. Donmuş camdan silecekleri zorla ayırmanın yol açtığı masrafların da önüne geçilmiş oluyor.

Uygulaması birkaç saniye sürüyor

Yöntem oldukça basit. Akşam saatlerinde araç park edildikten sonra silecekler yukarı kaldırılıyor. Her bir silecek koluna uzun bir yün çorap geçirilerek silecekler tekrar yerine indiriliyor. Sabah ise çoraplar çıkarılıp bagaja konuluyor.