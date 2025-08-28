Son Mühür- 2018 Türkiye Güzeli Şevval Şahin, son dönemde hem moda dünyası hem de özel hayatıyla gündemden düşmüyor. İş insanı Burak Ateş ile bir yıldır süren ilişkisi hakkında konuşan Şahin, aşk hayatında nasıl bir profil çizdiğini gözler önüne serdi.

“Aşk benim için sadece his değil"

Şahin, “Aşk benim için sadece his değil, yaşam tarzı. Yanımda olan insanlara tutkuyla bağlıyım ve onları yüceltirim. Sahip olduğum her şeyi paylaşırım, kolay kolay vazgeçmem” diyerek ilişkideki kararlılığını vurguladı.

Değer verir ama sınırı var

Ünlü model, değer verdiği insanları ayrıcalıklı gördüğünü ancak sınırlarının da net olduğunu ifade etti: “Sevdiğim insanları herkesten ayrı tutarım, ama yanlış yapılırsa gözümde karıncadan bile küçük olur. Ben zor bir insanım, ama sevdiklerimin hayatını kolaylaştırmak için çabalarım.”

Estetik tartışmalarına yanıt

2018’de güzellik yarışmasındaki estetiksiz haliyle gündeme gelen Şahin, bu konuda artık eleştirilere kayıtsız olduğunu belirtti. Şimdilerde hem modellik hem de aşk hayatında kendi kurallarını koyan bir kadın olarak öne çıkıyor.