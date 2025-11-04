Sosyal medyada paylaşılan bir veteriner değerlendirmesi köpek sahiplerinin ilgisini çekti. TikTok’ta içerikleriyle bilinen veteriner hekim Amir Anvari, klinik ortamında en çok ısırma tehlikesi oluşturan köpek cinsinin Chihuahua olduğunu açıkladı.

Minik boyutlarına rağmen korumacı refleksleri ve yüksek savunma içgüdüsüyle bilinen Chihuahua’ların, veterinerlerin karşılaştığı en zor cinslerden biri olduğu belirtildi.

Küçük Cüsse, Büyük Tepki

Anvari’ye göre Chihuahua’lar enerjik ve inatçı yapılarıyla dikkat çekiyor. Sahiplerine son derece bağlı olan bu köpekler, tehdit algıladıkları anda havlayarak tepki veriyor, bazı durumlarda da ısırmaya başvurabiliyor. Anvari, bu türü “küçük ama kendini dev sanan köpek” sözleriyle tanımladı.

Chihuahua’ların yabancılara karşı mesafeli olduğu ve kendilerinden daha büyük köpeklere bile havlayabildiği kaydedildi.

Uzmanlardan Sahiplere Uyarı: Köpeğinizi Tanıyın

Uzmanlar, Chihuahua sahiplerinin özellikle diğer hayvanlar ve yabancılarla etkileşimde dikkatli davranması gerektiğini vurguluyor. Savunma içgüdüsüyle hareket eden bu türün stres anında agresifleşme ihtimali daha yüksek.

Sahiplerin, köpeklerini yakından gözlemlemeleri ve gerginlik durumunda sakinleştirici şekilde yönlendirmeleri öneriliyor.

Sosyal Medyada Geniş Yankı

Anvari’nin açıklamaları kısa sürede TikTok’ta gündem olurken, birçok Chihuahua sahibi yorumlarıyla görüşü destekledi.

Yorumlarda bazı ifadeler şöyle aktarıldı:

“Benimki tam bir küçük aslan.”

“Veterineri görünce titriyor, sonra dişlerini gösteriyor.”

“Isırmaz sanıyorduk, ilk aşı da bizi yanılttı.”

Stres Belirtilerine Dikkat

Uzmanlar, köpeklerde görülen ısırma davranışlarının çoğu zaman korku veya stres kaynaklı olduğunu belirtiyor.

Chihuahua’larda stresin yaygın belirtileri şu şekilde sıralanıyor:

Kuyruğu bacak arasına alma

Hızlı nefes alıp verme

Sürekli yalama veya titreme

Göz temasından kaçınma

Bu işaretlerin tespit edilmesi durumunda köpeğin sakin bir ortama alınması, davranış düzelmiyorsa profesyonel eğitmen desteği alınması öneriliyor.