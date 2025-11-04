Son günlerde spor ve magazin dünyasında Survivor yarışmasına yeni katılacak isimlerle ilgili iddialar gündem oluşturuyor. Özellikle futbolseverler ve televizyon izleyicileri, Survivor 2026 sezonunda hangi tanıdık isimlerin yarışmacı olacağına dair gelişmeleri yakından takip ediyor. Acun Ilıcalı'nın açıkladığı yeni yarışmacılar arasında futbolculuk kariyeriyle ön plana çıkan Mert Nobre'nin olup olmayacağı da merak edildi.

Mert Nobre'nin Survivor'a katılıp katılmadığı, en çok sorulan sorulardan biri haline geldi. Fenerbahçe ve Beşiktaş gibi büyük takımlarda forma giyen Nobre'nin, spordan magazin dünyasına geçiş yapıp yapmayacağı birçok kişi tarafından araştırıldı. İşte, güncel bilgilerle Mert Nobre hakkında merak edilenler.

Survivor 2026'da Mert Nobre Var mı?

Survivor'ın 2026 sezonunda yarışacak ünlüler açıklanıyor. Acun Ilıcalı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, efsane futbolculardan Mert Nobre'nin Ünlüler-All Star kadrosuna dahil olduğunu duyurdu. Bu açıklamayla, Mert Nobre'nin önümüzdeki Survivor sezonunda yer alacağı kesinleşti. Katılan isimler arasında Nobre'nin olması, yarışmaya olan ilgiyi artırdı. Nobre'nin sporcu geçmişi ve performansı, izleyicilerde büyük bir merak uyandırıyor.

Mert Nobre'nin Futbol Kariyeri ve Hangi Takımlı Olduğu

Mert Nobre, futbol kariyerinde hem Fenerbahçe hem de Beşiktaş'ta önemli başarılara imza attı. 2004 yılında Fenerbahçe'ye transfer edilen Nobre, kısa sürede takıma uyum sağladı ve pek çok gol kaydetti. Sonrasında 2006 yılında Beşiktaş'a geçiş yaptı ve burada da takımının başarılarında etkili rol oynadı. Türkiye dışında Brezilya'da Paraná Clube ve Cruzeiro gibi takımlarda da forma giyen Nobre, kariyerinin ilerleyen dönemlerinde Türkiye'yi tercih etti ve vatandaşlık aldı. Ayrıca BB Erzurumspor, Mersin İdman Yurdu gibi farklı takımlarda da oynadı.

Hangi takımlı olduğu ise resmi olarak açıklanmış değil. Hem Fenerbahçe hem de Beşiktaş taraftarları arasında sevilen bir sporcu olarak biliniyor. Fenerbahçe'den sonra Beşiktaş'ta unutulmaz maçlara imza attı.

Mert Nobre Kimdir?

Mert Nobre, 6 Kasım 1980 tarihinde Brezilya'nın Jatei şehrinde doğdu. Asıl adı Márcio Ferreira Nobre olan futbolcu, forvet pozisyonunda oynadı. 2006 yılında Türk vatandaşlığına geçerek Mert Nobre adını aldı. Profesyonel futbol kariyerine Paraná Clube'de başladı. Türkiye'de Fenerbahçe ve Beşiktaş başta olmak üzere birçok Süper Lig takımında forma giydi. Kariyerinde önemli başarılar elde etti, çok sayıda gol attı ve futbolseverlerin gönlünde yer edindi. Futbolculuk kariyerini sonlandırdıktan sonra teknik direktörlük de yaptı ve spor camiasında varlığını sürdürdü. Şimdi ise Survivor 2026'nın Ünlüler takımında yarışmacı olarak yer alacak.