Son Mühür - İtalyan lüks otomobil üreticisi Ferrari, güçlü finansal sonuçlarının ardından çalışanlarına vereceği ikramiye kararıyla gündeme geldi. Lüks spor otomobilleriyle tanınan marka, 2025 yılı performansı kapsamında İtalya’daki yaklaşık 5 bin çalışanına kişi başı ortalama 15 bin Euro civarında bonus ödemesi yapmayı planlıyor. Şirketin finansal verileri ve operasyonel hedefleri doğrultusunda belirlenen ikramiyenin; kârlılık, üretim hedefleri, kalite kriterleri ve genel şirket performansı gibi unsurlar dikkate alınarak hesaplandığı ifade edildi.

Şirket tarihine geçti

Yapılacak ödemenin, Ferrari’nin son yıllarda çalışanlarına dağıttığı primlerin üzerinde olduğu ve şirket tarihindeki en yüksek ikramiyeler arasında yer aldığı belirtildi. Şirket yönetimi, elde edilen başarının arkasında çalışanların katkısının bulunduğunu vurgularken, uygulanan ikramiye politikasının motivasyonu ve kurumsal bağlılığı güçlendirmeyi hedeflediğini ifade etti.